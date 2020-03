Hamáček a kouzelný PR svetr | E15.cz

Doba koronavirová je plná překvapení. To největší si zatím přichystal Jan Hamáček (ČSSD). Z muže v červeném nebo modrém svetru se stal doslova přes noc lídr, který dokázal zapůsobit lépe než samotný premiér.

Mimořádná tisková konference, 15. března 2020. Kolem půlnoci nastupuje před řečnické pultíky několik kravaťáků, dam v kostýmku a jeden očividně rozmrzelý muž v obyčejných riflích a červeném svetru. A kdo by se mu divil? Vždyť byl právě v čele krizového štábu, který měl vést, nahrazen někým úplně jiným. A to zřejmě není kýžená satisfakce, když se jej konečně podařilo po dlouhém naléhání na premiéra Babiše svolat. Vicepremiér Hamáček jde do akce.

Jednoduchá a věcná vyjádření, která apelovala na selský rozum lidí, se setkala s pozitivnější odezvou než předem naučené fráze premiéra. Zatímco oblečení Hamáčka nosí prakticky kdokoliv, jen málokdo se na denní bázi obleče do formálního kvádra. A tak, i když za normálních podmínek vyzařují obleky autoritu a důvěryhodnost, tentokrát lidi upřednostnili něco jiného. Zhlédli se v tom, co je jim v těžkých chvílích nejbližší a nejznámější – domácký přístup takovéto toho „strejce“, který vždycky poradí, když potřebujete smontovat skříň nebo se vám rozbije kotel.

Lidé taky své preference dali jasně najevo. Do té doby nevýrazný Hamáček, který bojoval o post výrazné stranické tváře s ministryní práce a sociálních věcí, Janou Maláčovou (ČSSD), ji od doby tiskové konference stihl dvojnásobně přeskočit na počtu sledujících u jeho facebookové stránky, byť na počátku měla mírně náskok právě ministryně.

Co je pro voliče sexy?

Mediální svetrová střela se dotkla i Andreje Babiše, kdy z krátkodobého hlediska klesl počet reakcí u jeho příspěvků na sociálních sítích. Tento jev se ovšem už podařilo stabilizovat a vyhnat do čísel, která bychom u něj očekávali. A po posledním mediálním výstupu, který se zaměřil na zvedání morálky, si premiér opět narovnal u obyvatel svou image. Převaha Babiše se zase stala jistotou.

Uvidíme ovšem, jak dlouho se Hamáčkovi podaří udržet nečekanou přízeň na jeho straně. Nesmí sklouznout do starých kolejí. Servilní dojem a nevýrazné výstupy nejsou pro voliče sexy a nikdy nebyly. Dost možná by tím promarnil jedinou pořádnou šanci, kterou má na budování osobního PR. Jedno je ovšem jasné. V tuto chvíli ovládlo kouzlo červeného svetru nejen krizový štáb, ale učarovalo i občanům Česka a potenciálním voličům Hamáčkovy sociální demokracie.