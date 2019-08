Hnutí Trikolóra: staré osobnosti, starý populismus | E15.cz

Po vyloučení z ODS začal Václav Klaus mladší pilně budovat hnutí Trikolóra. Jeho vlastní projekt byl na spadnutí už od minulého podzimu, až teď se mu však naskytla vhodná příležitost, jak se odpojit od ODS, která byla založena „u Klausů v kuchyni“.

Na sklonku minulého roku se objevily zprávy o novém euroskeptickém projektu, v jehož čele by měl stát právě bývalý ředitel gymnázia PORG Václav Klaus mladší. Tento projekt měl zahrnovat i Realisty a Svobodné, bohužel, jak to u podobných partají bývá, spolupráce ztroskotala i na finančních záležitostech, jelikož se Realisté, podle Petra Macha, necítili na finanční plnění.

Velká část členů „nového“ politického uskupení jsou protřelí politici ze Svobodných, Realistů a hlavně z ODS. Realisté svojí bezesporu originální kampaní pravicového voliče příliš neoslnili a Svobodní promrhali svou jedinečnou šanci na úspěch, když nebyli schopní navázat na zisk jednoho europoslance v roce 2014. Teď mají šanci na reparát, o kterém se jim zřejmě ani nesnilo.

Úspěšná politická strana potřebuje viditelné a známé tváře. Těžko byste hledali viditelnějšího jednotlivce v české politice, než je v posledních letech Václav Klaus mladší. Ten navíc bude mít podporu nejen svého otce, který by měl být i garantem zahraničně-politického programu, ale i dalších výrazných osobností. Jediným protivníkem Trikolóry je sama Trikolóra – Úsvit přímé demokracie Tomia Okramury by mohl vyprávět.

Bývalý člen ODS Klaus mladší svůj politický talent nastínil v posledních volbách do Poslanecké sněmovny, v nichž získal nejvyšší počet preferečních hlasů hned po premiérovi Andreji Babišovi. Svůj podíl na popularitě 49letého politika má bezesporu i server Novinky.cz, který poskytoval Klausovi mladšímu exkluzivní prostor pro jeho pravidelné pondělní komentáře i po jeho vstupu do politiky. Po dvou letech, během kterých byl Klaus poslancem a šéfem školského výboru, si však Novinky.cz všimly, že není zcela korektní mu poskytovat exkluzivní prostor.

Program selského rozumu a normálních lidí

V současné době jsou uveřejněny pouze tři hlavní obecné programové pilíře hnutí Trikolóra. Ovšem s přibývajícími osobnostmi, které se budou podílet právě na programu hnutí, začíná být poměrně jasné, jakým směrem se jejich politika bude ubírat.

První programový pilíř „Braňme normální svět“ by se také mohl jmenovat „Braňme kritickému myšlení“, které je podle Klause mladšího „naprostá prasečina“. V normálním světě také samozřejmě nemůže být žena tajným agentem, jak by mohl naznačovat status Zuzany Majerové Zahradníkové. Zkrátka konzervatismus opět řeší nejdůležitější problémy dnešní společnosti. Protože „dnešní pokrokáři se nezastaví před ničím“. Poslankyni Majerové Zahradníkové samozřejmě staré bondovky „nikdo vzít nemůže“, nicméně bude zřejmě zklamaná z faktu, že i v minulosti v rolích agentů vystupovaly i ženy.

Na finanční stránce programu se bude podílet ekonomka Martina Šichtářová, která společně se svým manželem ekonomem Vladimírem Pikorou soustavně od roku 2011 předpovídá další finanční krizi. Ta ovšem stále nepřichází, což však ekonomickému duu nebrání, aby své apokalyptické predikce znovu předneslo.

Petr Mach, bývalý europoslanec a předseda Svobodných, přinese potřebnou autenticitu euroskeptického hnutí. Vše, co je spojeno s Evropskou unií, je špatné a zvrhlé. Zdá se, že Petr Mach i na politickém odpočinku má stále co říct. Třeba jako když se nedávno na svém facebookovém profilu zamyslel, zda německá kancléřka Angela Merkelová pozvala do EU konžské demonstranty, kteří na shromáždění donesli lidskou hlavu. Byla by škoda jeho potenciál nevyužít.

České problémy a české zájmy uvnitř globální vesnice

O zahraniční politiku by se měl postarat sám první premiér samostatné České republiky Václav Klaus. Exprezident má nesporné zásluhy na tom, že České republika dokázala projít privatizačním obdobím nejlépe ze zemí bývalého sovětského bloku. Nicméně jak se stále více ukazuje, i jeho odchod z politiky poznamenal.

Nedávno si na svých stránkách postěžoval na mezinárodní obsluhu výletní lodi. Podle bývalého prezidenta jde o jasný záměr „kosmopolitů“ zrušit hranice mezi státy, což se samozřejmě neobejde bez „likvidace“ národů. Tato myšlenková akrobacie Václava Klause je při nejmenším podivná, když si vzpomeneme, jak v 90. letech obhajoval volný trh, ke kterému patří i pracovní mobilita. (celý „nezážitek“ bývalého prezidenta dostupný zde)

Od zahraniční politiky Trikolóry tak v kombinaci Mach–Klaus můžeme čekat protekcionismus, opevněné hradby kolem hranic a hlavně naprostý nezájem o okolní dění (vrcholem jejich zájmu je Polsko a Maďarsko). Ostatně třetí programový pilíř „Žijeme v České republice“ uvádí následující: „Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy někoho jiného (alespoň tak, jak to dělá Maďarsko a Polsko).“

Nutno ironicky podotknout, že minimálně Polsko neřeší jen své problémy, ale je velice aktivní ve východní politice Evropské unie. Pokud má však Václav Klaus mladší na mysli aktivní zahraniční politiku v regionu, který se nás bezprostředně týká, nelze s jeho myšlenkami nesouhlasit. Polsko si uvědomuje významnost východních sousedů a dlouhodobě se snaží být slyšet například v politice vztahů Ruska a Evropské unie.

Trikolóra na cestě k úspěchu

Dle slov poslance Klause by Trikolóra měla fungovat v každé vesnici. Měsíc po svém oficiálním představení hlásí hnutí 7 200 registrovaných příznivců, což je více než mají v současné době Piráti. Můžeme tak očekávat, že Trikolóra neskončí jako Svobodní nebo Realisté. Ti byli sice také tvořeni „odshora“, nicméně o takové struktuře se jim ani nesnilo.

Vyčpělí politici pod patronátem Václava Klause mladšího tak budou mít velkou příležitost „vzít si jejich zemi zpět“, ať už to znamená cokoliv. Bude zajímavé sledovat, jak se dokáží vypořádat s SPD, která je dominantní politickou silou ve vodách krajní pravice. Inspirací jim může být i strategie Miloše Zemana před volbami v roce 1998, který nezatracoval voliče krajně pravicových Sládkovců, ale označoval je jako zdivočelé sociální demokraty. Na každý pád nelze brát existenci Trikolóry na lehkou váhu, její role může být v budoucnosti klíčová.