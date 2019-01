Komentář: Nechci slevu zadarmo, ale když to musí být | E15.cz

Do září loňského roku měli studenti nárok na slevu dotovanou státem ve výši 25 %, a to pouze na trase mezi bydlištěm a školou. Senioři dopravu dotovanou neměli vůbec. Nyní mají studenti slevu stejnou, jakou měli žáci do 15 let, která navíc platí po celé republice. Ministerstvo dopravy odhadovalo, že ho dotování těchto slev bude stát 5,8 miliard Kč a vzhledem k tomu, že za září a říjen dopravci požadovali proplacení 975,4 milionů Kč, to prozatím vypadá, že odhad bude přibližně správný. To může být v době, kdy se např. většina staveb z veřejných peněz několikanásobně prodraží, příjemným překvapením.

Odstrašující příklad Slovenska

Nenaplnil se ani černý scénář situace na Slovensku, kde již v roce 2014 zavedli jízdné pro studenty a seniory dokonce zdarma, a došlo tak k nárůstu počtu přepravených přibližně o 52 procent. To nevyhnutelně vedlo k zhoršení kvality dopravy. Vlaky jsou nyní obvykle přecpané a špinavější, jak uvedl Ondrej Matej z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. U nás za první čtyři měsíce došlo jen k 4% nárůstu přepravovaných, který ale odpovídá dlouhodobému trendu, kdy železniční doprava posilovala na úkor té autobusové. Zároveň se ale nepotvrzuje, že levnější jízdné bude více motivovat cílovou skupinu k cestování po ČR, což byl oficiální hlavní důvod pro zavedení slev.

Pouze populistické gesto

Není ovšem pochyb o tom, že jde hlavně o populistické gesto, které navíc státní pokladnu zatíží na dlouhé roky, protože jak přiznal mj. místopředseda největší opoziční strany ODS Martin Kupka, slevy na jízdné pravděpodobně přežijí současnou vládu. Lidé je budou brát jako samozřejmost a vláda, která by je chtěla zrušit, by riskovala svou popularitu. Stát má přitom možnost využít potřebné miliardy mnohem lépe – jistě pozitivnější a větší dopad na společnost by měla jejich investice do zlepšení školství, což by ale nemělo tak přímý a bezprostřední efekt, jak je v době permanentní předvolební kampaně potřeba.

Nezvyklé na tomto rozhodnutí je ale hlavně to, že nemíří pouze na seniory, kteří často podporují levicové či levicově se chovající strany. Soustředí se i na studenty, kteří ve volební účasti nejsou tak poctiví jako právě senioři, proto jejich směrem populisté štědrostí obvykle neoplývají. Seniorům se důchody zvedají často, obzvláště před volbami (koneckonců současná vláda už je také stihla navýšit), k zaměření na studenty často nedochází a například loni stát poskytl poprvé od revoluce významnou finanční injekci vysokoškolským kolejím, a to drtivá většina z nich potřebuje rekonstrukci už delší dobu (do roku 2027 se na ně plánuje vynaložit „jen“ 2,5 miliardy, což je oproti nákladům na slevy na jízdném poněkud nepoměr). Otázkou tedy zůstává, proč vůbec dělat takové populistické gesto vůči skupině, která stejně moc k volbám nechodí a musí řešit větší problémy, než je cena jízdného (například náklady na ubytování, které jsou obvykle mnohem větší než ty na dopravu, a které by nové koleje řešit mohly).

Je tedy pěkné, že stát na studenty nezapomíná, bylo by skvělé, kdyby to u nich vedlo třeba i k většímu zájmu o politiku (pravděpodobně se jedná o jeden z mála kroků vlády, kterého si každý student všimne, a jeho zbytečnost může vést i k větší aktivizaci proti vládě mezi studenty). Zároveň je ale také jisté, že by se potřebné miliardy daly využít mnohem lépe, zvlášť v době rozpočtů s plánovaným schodkem navzdory růstu ekonomiky České republiky.