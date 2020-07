Komentář: Sláva americké CNN ztracena v českém průměru | E15.cz

Když se loni v dubnu začaly objevovat první zprávy o tom, že by se celosvětově proslulá zpravodajská stanice CNN měla spojit s českou komerční televizí FTV Prima a začít provozovat nový kanál CNN Prima News, všichni napjatě očekávali, jak bude spolupráce vypadat. Predikce až vyrážely dech. Profesionálové ze CNN vycvičí české redaktory dle svých standardů a ve zbrusu novém studiu se bude vytvářet obsah odpovídající úrovni mezinárodního giganta. Spolu s televizní stanicí vysílající 24 hodin v kuse se zprovozní také online vysílání a nový zpravodajský web, což učiní ze CNN Prima News opravdu komplexní projekt. Dnes jsou to přesně dva měsíce ode dne, kdy se nám dostalo odpovědi na všechny otázky a my jsme tak mohli vidět, jak profesionální spolupráce těchto televizí vypadá.

Cable News Network alias CNN je vnímána jako značka kvality a objektivity po celém světě. V roce 1980, kdy své vysílání zahájila, byla první čistě zpravodajskou stanicí a zároveň i první stanicí, která vysílala nepřetržitě 24 hodin denně.

Během dalších let svého působení získala tato televize jméno a slávu a stala se předlohou pro nově vznikající zpravodajské kanály v jiných zemích. Díky velkému počtu reportérů, spolupracovníků a poboček dodnes poskytuje celosvětově rychlé a kvalitní informace, na jejichž důvěryhodnost spoléhají miliony lidí. A právě to je na CNN nejcennější, v případě jakékoliv významné události – nepokojů, válek i pádu dvojčat v New Yorku, měla tato televize své zpravodaje okamžitě na místě dění a diváci z celého světa mohli téměř na vlastní oči sledovat přímý přenos. Když se proto objevily první informace o nově vznikající české pobočce, dalo se považovat za velkou poctu, že se nejznámější americká televize zajímá o dění v malé zemi uprostřed Evropy. Jak ale tato spolupráce skutečně probíhá?

CNN Prima NEWS funguje na základě smlouvy s divizí CNN International Commercial, která poskytuje licenci k používání značky a k přístupu k obsahu a tvorbě programu CNN.

Stanice je dostupná ve 212 zemích světa a vysílá v několika světových jazycích.

Zajistí česká verze stejnou úroveň?

V dubnu minulého roku byl hostem DVTV bývalý spolupracovník a zpravodaj CNN Tomáš Etzler. Měl obavy. Nebyl si jist, zda CNN ví, jaký obsah se na Primě běžně vysílá. Popisoval vysoké částky, které by bylo nutné do celého projektu vložit, aby vznikl obsah hoden úrovně ostatních zahraničních divizí CNN, které již nyní existují například ve Švýcarsku, Brazílii, Indii nebo na Filipínách. „Důvěra, objektivita a určitá reputace se buduje desítky let. A jestliže Prima má pověst takovou, jakou má, tak jim přihození značky CNN před jméno nijak nepomůže. Ba naopak to může uškodit spíše CNN,“ dodává.

Několikrát také zopakoval, že bude nutné celý kanál vybudovat od základu a záleží na správném výběru lidí, jejich zaškolení a vedení, jestliže se CNN Prima News chce stát seriózní konkurencí veřejnoprávní zpravodajské stanice ČT24. To se ani zdaleka nestalo, nicméně, nepředbíhejme.

Z dlouho očekávaného seznamu nových tváří potenciální zpravodajské jedničky se až tajil dech. Bývalí matadoři z konkurenční, podobně kvalitní, televize Nova – Markéta Fialová, Jaroslav Brousil a Tomáš Vojáček, bývalá česká miss Gabriela Lašková, moderátor a dabér Libor Bouček. Roli zkušeného a seriózního moderátora v tomto případě zaujímá Karel Voříšek.

Při čtení těchto jmen jistě vyvstává otázka, zda se jedná o vhodné kandidáty definovatelné jako špičky v oboru. Pokud byste se rozhodli přečíst si o výše zmíněných tvářích CNN Prima News více než bulvární články o milenkách, rozpadech manželství a plánovaných těhotenstvích (většinou v přesně v tomto pořadí), dozvěděli byste se i faktické informace o jejich vzdělání, které často nenaplňuje přinejmenším očekávané požadavky pro tyto pozice.

Karel Voříšek má jako ostřílený matador jistě spoustu zkušeností jako předčítač černé kroniky na TV Nova, předseda Socialistickém svazu dětí a mládeže, autor knih o sebevědomí, partnerských vztazích a hubnutí a v neposlední řadě básník, avšak coby student vědeckého komunismu nemá k seriózní žurnalistice úplně nejblíž. Libor Bouček, bývalý student produkce na DAMU, je známý především jako úspěšný moderátor a dabér. Do ranního bloku na CNN přichází z Evropy 2, kde působil posledních 15 let. Ačkoliv je s televizí Prima dlouhodobě spjat (moderoval například pořady VyVolení, Máme rádi Česko nebo Pevnost Boyard), práce zpravodajství tohoto typu je pro něj první zkušeností v životě.

Bývalá modelka Gabriela Lašková s titulem z Vysoké školy hotelové a později Miss ČR 2013, a Roman Šebrle, někdejší olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004, se nemohou pochlubit dlouholetými zkušenostmi z praxe. Těží spíše ze svých známých tváří, které se osvědčily už za krátké působení na FTV Prima. V porovnání s hlavními tvářemi americké CNN má česká divize ve výběru svých moderátorů spíše slabinu. Tamní reportéři jsou povětšinou edukovaní novináři, politologové nebo ekonomové, kteří svým talentem a výsledky v oboru vynikali natolik, že byli vybráni z tisíce dalších uchazečů. V tomto ohledu se česká CNN Prima omezila pouze na původní moderátory, které nemínila nahradit mladými, talentovanými a ambiciózními absolventy příslušných oborů, pro které by to přitom mohla být skvělá příležitost se uplatnit.

Jaká je realita?

Naplnily se po prvním nedělním vysílání predikce? Od 18:55 jsme zhlédli přehlídku toho „nejlepšího“ co má nový zpravodajský kanál nabízet. Od hlavních zpráv, které nejvíc upoutaly melodickými znělkami, přes dvě talk show, až po zakoupené zahraničí pořady o celebritách.

Celkový dojem z vysílání ale mohl působit poněkud zmateně. Ačkoliv některé aspekty nasvědčovaly podobnému stylu vysílání, kterého se televize Prima držela doposud, jejich obvyklý divák by hlavní večerní zprávy CNN Prima News zhodnotil jako „trochu nudné“. Pravda, vše se nově odělo do seriózního hávu, ubralo se výraznému líčení, artikulaci a dramatických pohledech. Avšak fanoušek veřejnoprávní ČT24 i tak postrádal profesionální způsob vystupování moderátorů a celkového provedení. Hlavní novinkou, kterou nám tedy CNN Prima News přinesla, je velký mišmaš v tom, o jaký styl zpravodajství se vlastně pokouší.

Stejně jako všechny kanály patřící pod FTV Prima (Prima ZOOM, Prima Krimi, Prima Love, Prima Comedy Central a další), i tento diváka odradí stále se opakujícími reklamními pasážemi a upoutávkami na pořady, které budou vysílány později toho dne nebo týdne. Místo neustálého sledu reportáží a rozhovorů (které bychom u takové stanice očekávali), jsme spíše neustále přerušováni otravnými sestřihy z jiných pořadů, čímž nás od jejich sledování odradí.

Dalším významným minusem, který by se dal CNN Prima News oproti ČT24 vytknout, je absence vlastních reportérů ve světě. Takže bylo překvapivé, že nedošlo na autentické reportáže americké, francouzské nebo indické CNN. Toto je jistě potenciál, kterého mohla nově vzniklá stanice, nesoucí jméno celosvětového zpravodajského giganta, náležitě využít. Napadá mě pro to výstižný příklad – představte si, že by se v Česku otevřela první restaurace americké sítě McDonald’s a místo, abyste ochutnali autentické jídlo, které jedí lidé v USA, by vás informovali o tom, jak chutná hamburger a podávali ryze českou svíčkovou.

Přesně takový dojem může získat divák CNN očekávající zahraniční obsah, zatímco se mu dostane pouze nablýskanějšího popisu událostí, u kterých žádný reportér CNN Prima News osobně nebyl.

Pořady Markéty Fialové (Silný hlas) a Pavlíny Wolfové (360°) v podstatě naplnily očekávání a daly by se vyzdvihnout jako povedené kousky. Skutečně totiž přinášejí poutavé rozhovory na aktuální témata převážně z České republiky za přítomnosti zajímavých osobností. Jelikož se jedná o soukromou komerční stanici, nemusí se výběr hostů omezovat na určitý čas nebo politické osobnosti tak, aby byla zachována nestrannost. Oběma zmíněným moderátorkám se tak dostalo volné ruky při výběru pozvaných a divákům se naskýtá možnost sledovat analýzy aktuálních společenských témat nejen z politiky, ale i mezilidských vztahů, zdravotnictví, historie nebo vědy a techniky.

Během dne také můžeme zahlédnout v programu hodinový diskuzní pořad Amanpour, který je skutečně autentickým originálem CNN International. Britská zpravodajka Christiane Amanpour v něm během hodiny vyzpovídá někoho ze světových politických špiček na aktuální globální téma. Podobným příkladem je také Byznys podle Richarda Questa, ve kterém se tento oblíbený britský komentátor věnuje novinkám z oblasti obchodu a světové ekonomiky. Tyto pořady se v rámci programu CNN Prima News jeví jako osvědčené klasiky, alespoň trochu přibližující tuto stanici světové úrovni CNN jak ji známe z jiných států.

V pozdějších nočních hodinách, když už programový ředitel nemůže přidat více upoutávek, přichází na řadu největší bizardnost celé stanice CNN Prima News – dokumenty. Když bylo avizováno, že česká divize bude přebírat reportáže ze zahraničních poboček CNN, nikdo zřejmě nečekal neaktuální dokumenty o životě v Rusku nebo Litvě. Jak se ruské modelky připravují na svou první přehlídku? Co můžete koupit na tržišti v Petrohradu? I to je náplní dvacetičtyřhodinového zpravodajství české CNN Prima News. V neposlední řadě ale můžete strávit večer u dokumentů o kariérách amerických celebrit jako jsou Angelina Jolie a Kirsten Dunst, nebo u Světa vědy, jenž by se hodil spíše na sesterský kanál Prima Zoom.

Původní tradice FTV Prima s nejlepším jménem a v serióznějším kabátu

Klíčovým aspektem neúspěchu celého projektu je jistě absence aktuálních reportáží z daného místa dění – ať už prostřednictvím vlastních reportérů nebo sdílených reportáží od zahraničních divizí CNN. Ze spolupráce s nimi mohla česká pobočka významně profitovat.

Ačkoliv jsou převzaté hodinové pořady jako Amanpour nebo Byznys podle Richarda Questa zajímavým zpestřením, v případě, že by mohlo být vysílání v průběhu celého dne protkáno úryvky reportáží ze zemí, kde jsou momentálně přítomni zpravodajové CNN, mohla nová stanice zajistit službu, kterou by veřejnoprávní ČT24 nabídnout nemohla.

Provedení, které nám zatím CNN Prima News nabídla, se v podstatě nijak neliší od původního vysílání FTV Prima, tudíž se dá pochybovat o přínosu zkratky celosvětového zpravodajského giganta, kterou se nyní Prima pyšní. Víceméně by se dalo shrnout, že je to stále stejná Prima kterou známe, se stále stejnými moderátory, oděna do nového serióznějšího kabátu.