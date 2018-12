Otevřená věda: Budou bílé Vánoce? Aneb čemu věřit v předpovědích počasí na Vánoce | E15.cz

V roce 2002 jsem dělal interview s lidoveckým ministrem dopravy Milanem Šimonovským. Ten sebejistě tvrdil, že v průběhu jeho funkčního období, tedy do roku 2006, bude mít dálnice D1 v obou směrech tři pruhy. Také vyhlašoval, že dokončí dálnici D47 do Ostravy. Nestalo se ani jedno. Ostatně v případě naší dálniční sítě, o které se reálně začalo hovořit už v 30. letech minulého století, nebyly sliby naplněny nikdy. Ani za první republiky, ani za německé okupace, ani za socialismu a ani v domě demokratických vlád. Pořád jen výmluvy a lži. Bohužel to trvá do dnešních dnů.