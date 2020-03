Proč se učit nazpaměť, když je všechno na internetu? | E15.cz

Možná také často uvažujete nad tím, jestli není v dnešní době všechno to memorování faktů ve škole zbytečné. Informace, které se museli naši předkové poctivě naučit, aby je mohli použít, jsou dnes na dosah ruky. Stačí vytáhnout mobil z kapsy. Nemělo by školství spíše klást důraz na to, aby mladí lidé uměli kriticky přemýšlet a řešit problémy?