Rozdíl mezi dobrým a skvělým marketérem dělá empatie. Mým cílem není žádné číslo, říká zakladatel Marketingového bizáru David Braný | E15.cz

Kdo by neznal Marketingový bizár. Místo na internetu, kde se v koncentrovaných dávkách sdílí špatná reklama. Jak taková komunita vznikla? Co jsou její cíle? A v čem leží budoucnost marketingu?

David Braný je marketér a zakladatel projektů Marketingový bizár a Marketingový newsroom. Marketingový bizár vnímá jako prostředí, které mu přináší možnost spojit se s lidmi z oboru a vyjádřit své názory. „Idea vznikla náhodně na parkovišti u kanceláře při ranní cigaretě,“ povídá s úsměvem. Marketéři a agentury produkují kvanta reklamy, které zahlcují nejen veřejný prostor, ale kvůli digitalizaci i internet. Některé reklamy jsou lepší, jiné horší. „Chtěl jsem plátno, kde bych nemusel mít jazyk za zuby,“ dodává k Marketingovému bizáru.

Přestože byl v počátcích Bizár něco, co poskytovalo prostor pro „hejtování“ kampaní, agentur a freelancerů, i zde nastal posun a projektu se snaží jeho zakladatel dát větší přesah, být konstruktivní. K začátkům Marketingového bizáru říká, že nebyly těžké. K jeho potěšení se Bizár rozjel za pomoci pár lidí prakticky instantně a doteď se nezastavil. „Zdá se, že prostě všechno funguje tak, jak má. I přes spoustu obrovských chyb, které jsem při vývoji udělal,“ sděluje.

Když jsem se zeptal, zda se mu někdy ozvali lidi, kteří se na stránce Bizáru objevili, odpověď zněla jasně: ano. „Reaguju na to chladně. Beru to tak, že lidé nesou odpovědnost za to, co sdílí a musí si uvědomovat, že to prostě někdo uvidí nebo že se někdo ozve.“ Úmyslně by David však prý nesdílel nic, o čem by si nemyslel, že je odpad.

Lidi z branže a unikátní komunita

Marketingový bizár za pouhý rok své existence dosáhl čísla, za které se rozhodně nemusí stydět. S počtem 5 800 lajků a přes 6 000 sledujících se řadí k platformám s velkým potenciálem. „Mým cílem není žádné číslo,“ komentuje tento stav David Braný. Vyslovuje však potěšení nad tím, že se najde tolik lidí, kteří čtou jeho názory. „Rád trávím čas s lidma z branže, networking a sdílení zkušeností je pro mě nekonečnou studnicí seberealizace, přináší mi to více než semináře, přednášky a školení,“ pochvaluje si.

Marketingový bizár je unikátní mezi projekty svého druhu v jedné věci – žije si vlastním komunitním životem. Naštěstí není přístup do takové komunity striktně uzavřený a pro pocit sounáležitosti stačí udělat pouze pár prostých kroků. „Do komunity se dostanete tak, že napíšete na Bizár, nebo chytnete pozvánku, kterou čas od času na Bizáru sdílím. Dveře jsou otevřené všem, nicméně se to snažíme lehce regulovat.“

Po vzoru výše zmiňovaného projektu byl vytvořen i druhý – Marketingový newsroom – který od svého spuštění v říjnu roku 2019 čítá již 1 300 lajků. Ani tady není pro Davida číslo důležité. „Cílem Newsroomu je předat informace rychle a stručně. V současné fázi Newsroom funguje tak, že tam dávám věci, které se mi líbí nebo mě ovlivnily. Nová rubrika Tipy je první rubrikou, kterou jsem tam navrhl pro další lidi. Jinak jsem Newsroom považoval za svůj archiv, ke kterému se vracím,“ přichází mi od něj odpověď na otázku, jaké cíle si pro Marketingový newsroom klade. „Tým se skládá z několika lidí z branže. Konkrétně je nás asi sedm, nicméně velkou většinu obsahu zatím stále tvořím já. Nejedná se však, až na výjimky, o placenou práci.“

Z marketingu se stává čím dál tím oblíbenější obor. Láká více a více studentů. Podle Davida je to tím, že k němu mají současní studenti a absolventi nejblíž. Na tuto skupinu lidí mají vliv sociální sítě, influenceři a podobně, a proto je podle něj marketing jeden z oborů, co si často mladí lidé zvolí. Připisuje k tomu ještě fakt, že se obor zvenku jeví mnohem jednodušší, než ve skutečnosti je. Sám David studoval podnikání a marketingu se začal věnovat již při studiu. Jeho studium ovšem nebylo pravý důvod, proč se k marketingu dostal. „Pravým důvodem je kamarád a kolega Vítek, ten začal psát můj profesní příběh, když mě přizval ke spolupráci na jednom zahraničním projektu,“ říká.

Marketing nemá hranici, dolní určitě ne

Na otázku, kdy je nejlepší začít s marketingem, David prý nedokáže odpovědět. „Nejlepší podmínky k tomu mají lidé asi při studiu, ale žádné lepší načasování mě nenapadá. Hlavně marketing podle mě v tomhle smyslu nemá hranici. Alespoň tu dolní určitě ne,“ zamýšlí se. Co se týče vlastností, které by měl správný marketér mít, dělá podle jeho zkušeností rozdíl mezi dobrým a skvělým marketérem empatie. Nemá ale jednoznačnou odpověď. „Samozřejmě, v marketingu jsou odvětví, na které musíte být méně či více empatičtí, takže bych negeneralizoval ani tu empatii. Dále pozoruju, že lidé dokáži ocenit kreativitu. Takže tu bych na seznam zařadil,“ dodává ještě.

Na marketingu Davida zaujalo, že nemá hranice a neskutečně rychle se rozvíjí. V marketingu podle něj není strop, a to mu vyhovuje. A jaký je další důvod, proč u marketingu zůstává? „Vítek mě k němu přivedl, a i on je důvodem, proč u něj pořád jsem. Jak jsem zmínil několikrát, vše, co dělám, dělám kvůli lidem. Na marketingu mě baví to, že můžu ovlivňovat lidi a jejich nákupní rozhodování,“ vysvětluje.

David se věnuje hned několika věcem – brandům, experimentům s organickým dosahem na Facebooku a posouvání stránek a projektů na vyšší úroveň, bez využití peněz. To však vyžaduje podstatně více času, na což, jak přiznává, mu někdy už nezbývá energie.

Během jeho marketingové kariéry ho příjemně překvapila většina koronavirových kampaní, například od značky Dove se sloganem „Courage is beautiful“. Když jsem se zeptal, zda ho něco překvapilo nepříjemně, zaskočila mě a zároveň rozesmála upřímná konkrétnost i druhé odpovědi. „Nepříjemně na mě působí ozubená zvířata od Rohlíku nebo Mall.cz. Možná to funguje, ale mně se to hnusí.“ U otázky koronaviru jsem se ještě zdržel: Jakým způsobem ho ovlivnila pandemie? „Krize přesunula spoustu věcí a prodejů do online prostředí, takže to je asi ta nejzásadnější změna. Z dlouhodobého hlediska si myslím, že koronavirus na marketingu jakožto na oboru zanechá velice pozitivní stopu a ponaučení,“ míní David. Do jeho práce se krize promítla právě z toho důvodu, že na mnoha místech pomáhal s transformací do online režimu. A taky tím, že byl doma. Jinak prý nic většího nezaznamenal.

Budoucnost marketingu leží v automatizaci a personalizaci

Otázka došla i na budoucnost marketingu. Jelikož třeba Amazon využívá pro své reklamy už takovou míru personalizace, že dokáže v prodejních videích dosadit jméno svého zákazníka, nedalo mi to se nezeptat, zda se něčeho takového dočkáme i u nás. Podle Davida určitě ano. Dvě asi nejžhavější témata jsou podle něj automatizace a personalizace. A můžeme jich čekat víc a víc. „Sám jsem zvědavej, kam se vlastně dostaneme a někdy si říkám, jestli vlastně budu schopný tohle všechno nějak obstarat a zpracovat. Inovací se k nám valí ze všech stran spousta, už teď je těžké všechny z nich implementovat. Naštěstí mám kolem sebe spoustu lidí, kteří mi tyhle věci na obzor přinesou velice rychle,“ uvažuje.

Jak se vyhnout tomu, abyste se objevili na stránkách Marketingového bizáru? Co by měla splňovat dobrá reklama a marketingová strategie? „Když to vezmu z opačného konce, tak nejčastěji se na Bizáru objevují věci, které jsou špatně odkomunikované nebo katastrofálně vizuálně zpracované. My na Bizáru totiž úplně neřešíme, jestli na Frantu z Prahy reklama funguje nebo nefunguje, hodnotíme to, jestli to není úplnej nesmysl. Paradoxně se čím dal víc setkávám s tím, že i ty vizuálně nejotřesnější věci fungují, například zmiňovaná ozubená zvířata. To je fakt bizár,“ uzavírá rozhovor zakladatel Marketingového bizáru a newsroomu.