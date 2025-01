11. ročník Česko-Slovenského plesu pod záštitou prezidentů: Spojení historie, noblesy a výjimečných zážitků

Česko-Slovenský ples se uskuteční pod záštitou prezidentů České republiky a Slovenské republiky. Připomene významné milníky naší historie, v letošním roce konkrétně 80. výročí ukončení 2. světové války, 175. výročí narození prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka a 165. výročí narození prvního ministerského předsedy ČSR Karla Kramáře. Program slavnostního večera zahrnuje také 120. výročí narození slavné dvojice uměleckých osobností Jiřího Voskovce a Jana Wericha a připomínku 100 let od založení Osvobozeného divadla. Účastníci si připomenou i dvě výjimečné osobnosti slovenské a československé kulturní scény – Milana Lasicu a Milana Čorbu – u příležitosti 85. výročí jejich narození.

Můžete se těšit na mimořádné hudebníky: Annu K., Janka Ledeckého, Janu Kirschner a Martina Gyimesiho. Pod taktovkou Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma podium Smetanovy síně rozzáří a svou energií roztančí stálice plesu sólistky Andrea Zimányiová, Ivana Regešová a Zuzana Gamboa. „Věřím, že si tento večer plný emocí a nezapomenutelných melodií opět všichni užijeme,“ zve ředitel produkce Lumír Mati. V rolích moderátorů se představí Eva Perkausová a Adam Bardy.

„Společně se svou kapelou vám zahrajeme ty největší hity a bude to stát za to“, zve krásná Jana Kirschner.

„Moc si vážím nabídky vystoupit na 11. ročníku Česko-Slovenského plesu. Právě ta česko-slovenská vzájemnost mě na tom baví nejvíce. Budu hrát písně, které jsem nahrával na Slovensku a které mají právě to propojení, jako například Na ptáky jsme krátký, Všechno bude fajn, Proklínám, Budu všechno, co si budeš přát. Těším se na to, že k tomu dojde v krásných prostorách Obecního domu v Praze,“ prozrazuje Janek Ledecký.

Výjimečný večer podtrhnou kulinářské a barmanské zážitky. O chuťové buňky hostů se postará exkluzivní cateringový partner plesu, společnost Stones Catering. Novinkou budou signature bary pod vedením nejlepších česko-slovenských barmanů, kteří patří mezi světovou špičku – Vítězslava Ciroka a Maroše Potůčka.

Video Česko-Slovenský ples – 10 let noblesy, elegance a přátelství ZDE

Fotogalerie letošních vystupujících a z minulého ročníku ZDE

Oficiální webové stránky, sociální sítě a profily Česko-Slovenského plesu: