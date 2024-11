Služba investování do akcií je navržena tak, aby zájemcům o nákup a prodej akcií umožnila snadný přístup na burzovní trhy. S aplikací My Air mohou klienti investovat do dvou stovek akcií světoznámých amerických firem obchodovaných na burzách New York Stock Exchange a NASDAQ nebo do vybraných ETF obchodovaných na trhu XETRA — bez složitých procesů a přímo z mobilního telefonu.

„Naším cílem bylo co nejvíce zpřístupnit investování do akcií běžným uživatelům a odstranit bariéry, které mohou být s investováním na zahraničních burzách spojeny. Klienti oceňují přístupnost a jednoduchost, kterou investování v aplikaci My Air nabízí. Osvědčilo se, že nabízíme jednoduché investování prostřednictvím banky, kterou lidé znají, s českými majiteli a zákaznickou podporou plně v češtině. Osobně mě velmi těší, že rychle roste poměr velkých obchodních pokynů na celkovém zobchodovaném objemu. To je pro mě důkazem, že si naše služba našla fanoušky i mezi velmi zkušenými investory,“ říká Petr Žabža, vedoucí oddělení Investice Air Bank.

Z dat banky vyplývá, že do akcií investují převážně muži (85 procent), nejsilněji je zastoupena věková skupina mezi 35–45 lety. I když většina investovaných prostředků končí na akciovém trhu v USA (87 procent), postupně roste i objem peněz v ETF. Nejlepším měsícem z pohledu nových investic byl zatím říjen, jen těsně následovaný velmi volatilním srpnem. Většina investorů (cca 75 procent) svojí první investici dělá z české koruny, ale roste podíl klientů, kteří si peníze určené na investice následně ponechávají přímo v USD nebo EUR.

Vedení investičního účtu je zcela zdarma a služba je kompletně v češtině. Poplatky činí 0,2 procent z uskutečněné transakce (min. 2 USD u akcií a 5 EUR u ETF). Hodnota akcií a ETF v nabídce kolísá v závislosti na výkyvech trhu, návratnost investovaných prostředků není garantována. Služba se hodí pro klienty, kteří už mají s investicemi zkušenosti, investují samostatně a ví o rizicích, které přináší.

TOP 10 nejobchodovanějších akcií: