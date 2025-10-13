Alpine otevřela v Paříži luxusní concept store. Nabízí simulátory F1 i ochutnávku francouzského stylu
Francouzská automobilka Alpine otevřela v samém srdci Paříže svůj první concept store ve Francii – Atelier Alpine Paris. Na ploše větší než 650 metrů čtverečních propojuje svět závodních vozů s moderním designem, technologiemi a francouzským savoir-faire. Po Barceloně jde o druhý prostor tohoto typu, další přibydou v Londýně a Miláně.
Značka Alpine, patřící do skupiny Renault, si po červnovém otevření v Barceloně vybrala Paříž pro svou další vlajkovou pobočku. Atelier Alpine Paris se nachází na adrese 35 Boulevard des Capucines a veřejnosti se poprvé představil 9. října. Cílem je nabídnout návštěvníkům pohlcující zážitek, který kombinuje automobilovou dokonalost, soutěživost a francouzský životní styl.
Třípodlažní prostor o rozloze více než 650 metrů čtverečních umožňuje prozkoumat nejnovější modely A290 a A390, navštívit motorsport bar či usednout do simulátorů Formule 1. Podle Antonina Labateho, viceprezidenta Alpine pro prodej a marketing, má Atelier Alpine oslovit všechny generace fanoušků motorismu a nabídnout moderní a inkluzivní způsob, jak zažít svět značky.
„Nyní můžete otestovat své reflexy za volantem jednoho z našich simulátorů Formule 1, přizpůsobit si svůj budoucí vůz Alpine nebo prostě zažít intenzitu Grand Prix s přáteli a dalšími nadšenci v rozhodně módním prostředí v samém srdci Paříže,“ uvedl Labate při slavnostním otevření.
Paříží to nekončí
Koncept zážitkových showroomů Alpine se má dále rozšiřovat. Po Paříži se nové Ateliery otevřou v Londýně a Miláně, čímž značka posílí svou přítomnost na klíčových evropských trzích.
Alpine, kterou v roce 1955 založil Jean Rédélé, si vybudovala reputaci díky lehkým sportovním vozům a úspěchům v motoristickém sportu. Dnes značka soutěží ve Formuli 1 i Mistrovství světa v endurance a rozšiřuje svou nabídku o elektrické modely. V rámci projektu Dream Garage uvedla v roce 2024 hot hatch A290, na který v roce 2025 naváže sportovní fastback A390.