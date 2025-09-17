BILLA staví v Senohrabech nejmodernější celodřevěný supermarket šetrný k přírodě
V Senohrabech u Prahy začala výstavba celodřevěné prodejny BILLA. Na pozemku těsně sousedícím s hlavním tahem z Prahy na jih Čech vyroste v následujících měsících nejmodernější celodřevěná prodejna, jejíž technologie potvrzují odpovědný přístup obchodního řetězce BILLA při rozvoji své prodejní sítě. V souladu s jeho závazky v oblasti udržitelnosti bude v jejím okolí vysázeno na 80 stromů a stovky keřů a různých druhů travin.
BILLA vloni otevřela svoji první ekologicky šetrnou prodejnu ve Vracově na Hodonínsku. V letošním roce na tento pilot navazuje výstavbou celodřevěné prodejny, jejíž stavbu započala na konci srpna a která vyroste v průběhu následujících měsíců na sjezdu u Senohrab ve směru na Benešov.
„Odpovědný přístup k podnikání je jedním z našich strategických cílů. To dokládá i naše nedávno zveřejněná Zpráva o udržitelnosti za rok 2024, která shrnuje naše hlavní milníky a výsledky. BILLA se má čím chlubit a mne velmi těší, že v těchto oblastech neustále postupujeme vpřed. V oblasti ochrany přírody pro nás bylo významným milníkem otevření první ekologicky šetrné prodejny ve Vracově. Její úspěch nám ukázal, že cesta k udržitelnému rozvoji je správná – a právě na ni navazujeme výstavbou celodřevěné prodejny v Senohrabech,“ řekl při zahájení stavby Marek Doležal, generální ředitel BILLA ČR.
Nový retail park bude mít rozlohu téměř 2 400 m², z toho plocha prodejny BILLA činí 1 425 m² (1 039 m² prodejní plocha a zbytek zázemí pro zaměstnance a sklad). Zbývající prostor této dřevostavby bude využit čtyřmi nájemními objekty. Otevření nové prodejny je plánováno v průběhu druhého čtvrtletí roku 2026.
„Nová prodejna přinese zákazníkům moderní a komfortní prostředí, které je zároveň energeticky úsporné a šetrné k přírodě. Při výstavbě i následném provozu se zaměřujeme na řešení, která snižují spotřebu energií a zároveň zajišťují příjemnější prostředí pro každodenní nákupy. Tímto projektem zároveň pokračujeme v naplňování našeho ambiciózního plánu, jehož cílem je do dvou let překročit hranici 300 prodejen po celé České republice,“ uvádí Andreas Jüterbock, provozní ředitel BILLA ČR.
Udržitelné technologie nové prodejny
Budova v Senohrabech je navržena jako dřevostavba z CLT panelů s dřevěnou fasádou Thermowood a bude vybavena moderními technologiemi, které sníží její uhlíkovou stopu:
• fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm
• retenční nádrž pro využití dešťové vody
• systém chlazení s využitím zbytkového tepla pro vytápění
• podlahové topení
• řízení vnitřního LED osvětlení
• osvětlení parkoviště s napájením z vlastních solárních panelů světel
• nabíjecí stanice pro elektromobily
„Celkový koncept stavby je navržen tak, aby kombinoval moderní technologie s ohledem na přírodu. Díky využití obnovitelných zdrojů energie a chytrým řešením dosáhneme výrazného snížení spotřeby energií, a tím i uhlíkové stopy celé prodejny. Kromě samotné dřevostavby počítáme i s rozsáhlými úpravami okolí – vznikne zde zelená plocha o rozloze téměř 2 800 m² s více než 80 stromy, stovkami keřů a nejrůznějšími druhy travin,“ doplňuje Lukáš Cerman, vedoucí technického oddělení BILLA ČR.
Význam stavby oceňuje i obec Senohraby. „Výstavbu nové prodejny BILLA a budovu retailu vnímáme jako významný krok pro rozvoj obce. Obyvatelé Senohrab získají širší nabídku produktů i služeb a celkově se tím posílí občanská vybavenost, kterou lidé v místě svého bydliště ocení. Zároveň věříme, že nový objekt podpoří místní zaměstnanost a zvýší atraktivitu obce pro stávající i nové obyvatele včetně návštěvníků. Velmi vítáme, že se bude jednat o dřevostavbu oproti původně plánované skleněné konstrukci objektu, dřevostavba svým charakterem lépe zapadne do vzhledu naší obce a přispěje k jejímu harmonickému rozvoji. Jsme nadšeni, že se zachová z pohledové části ‚zelená‘ fasáda. Naší snahou je, aby se Senohraby rozvíjely vyváženě – a tato stavba je jedním z příkladů, jak lze moderní služby citlivě propojit s potřebami obce a jejích občanů,“ říká Ing. Helena Pechlátová, starostka obce Senohraby.