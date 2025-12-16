Prodává se jeden z největších distributorů léčiv Swixx Biopharma, firma českého miliardáře
- SK Capital je blízko převzetí švýcarské Swixx Biopharma.
- Hodnota transakce má být kolem 1,5 miliardy eur, financování zajistí Ares.
- Firmu zabývající se distribucí léčiv zakládal český miliardář Petr Němec.
Americká private equity skupina SK Capital Partners se blíží k dohodě o převzetí švýcarské distribuční společnosti Swixx Biopharma, píše Bloomberg s odkazem na zdroje obeznámené s jednáním. Transakce by mohla být oznámena už v pondělí.
Podle Bloombergu by dohoda mohla Swixx ocenit přibližně na 1,5 miliardy eur (zhruba 1,8 miliardy dolarů). Financování akvizice má SK Capital zajištěné prostřednictvím alternativního správce aktiv Ares Management, uvedly zdroje agentury.
SK Capital se podle Bloombergu stal favoritem poté, co v soutěži o Swixx předčil další zájemce z řad strategických hráčů i finančních investorů. Zájem o koupi v minulosti projevila mimo jiné švýcarská distribuční skupina DKSH Holding nebo investiční fond Lone Star, o čemž Bloomberg informoval už v listopadu.
Společnost Swixx, kterou vlastní HBM Healthcare Investments spolu s manažery firmy, se specializuje na distribuci léčiv v menších a středně velkých zemích, kde se liší národní pravidla pro balení a označování léků. Firma se sídlem v Baaru působí ve 45 zemích a v roce 2024 dosáhla tržeb přes 900 milionů eur, vyplývá z jejích webových stránek. V roce 2014 firmu založil český miliardář Petr Němec, který má dodnes na starosti strategii.
Jednání jsou podle Bloombergu v pokročilé fázi, přesto však stále existuje možnost, že se dohoda zdrží nebo nakonec neuskuteční. Zástupci SK Capital, Swixxu ani HBM Healthcare Investments se k transakci bezprostředně nevyjádřili, mluvčí společnosti Ares komentář odmítl.
SK Capital Partners byla založena v roce 2007 a zaměřuje se na investice do specializovaných materiálů, chemie a biologických věd. Na konci loňského roku spravovala aktiva v hodnotě přibližně 10 miliard dolarů, uvádí Bloomberg.