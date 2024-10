Česká republika čelí zásadnímu problému s financováním zdravotnictví. Potřebuje nové zdroje a zvýšení efektivity

Český zdravotnický systém stojí před významnými výzvami, které mohou ohrozit jeho dlouhodobou udržitelnost. Stárnoucí populace, rostoucí náklady na zdravotní péči a nedostatečný růst HDP jsou hlavními faktory, které způsobují, že současný systém financování zdravotnictví se dostává do deficitu. Součástí řešení je například možnost doplňkového soukromého financování zdravotní péče nebo efektivnějšího využívání kapacity zdravotnických zařízení, řekli to na setkání s novináři ekonomové Národní ekonomické rady vlády (NERV) a další odborníci na zdravotní ekonomiku.

Jedním z klíčových problémů je demografický vývoj. Jak ukazují predikce, podíl starší populace bude nadále růst, což povede k vyšší poptávce po zdravotní péči. S tímto faktem přichází potřeba posílit financování zdravotních služeb, zejména pro chronicky nemocné a seniory.

Podle dat prezentovaných lékařem a ekonomem Pavlem Hroboněm z Advance Healthcare Management Institute bude muset zdravotnictví počítat s rostoucími náklady, které daleko přesáhnou možnosti současného financování. „Již nyní je patrné, že bez zásadních změn v systému financování zdravotnictví budeme čelit výraznému deficitu. Rostoucí náklady a demografické změny budou vyžadovat nejen změny v zaměření zdravotnictví, zejména snížení potřeby péče cestou prevence a zvýšení efektivity a dostupnosti pomocí digitalizace, ale i zvýšení podílu soukromých financí,“ uvedl Hroboň, který je současně také členem NERVu.

V současné době je financování českého zdravotnictví z převážné části hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a jen minimálně například přímými platbami pacientů.

„Český zdravotní systém je kvalitní, kvalitu ovlivňuje objem prostředků určených pro pacienty, které ošetřují lidé ve zdravotnictví. Díky demografii počet pacientů poroste. Proto je zdravotnictví pod tlakem,” říká Aleš Rod, výkonný ředitel Centra ekonomických a tržních analýz a člen NERVu. „Proto je potřeba hledat nové nástroje financování, které musí dle mého názoru splňovat dvě podmínky: Nesmí nikomu ohrozit přístup ke stávající úrovni péče a musí mít politická rizika. Tím se nám výběr značně zužuje. Snížení závislosti na veřejných penězích je jedním z příkladů splňujících obě podmínky.”

Inovace a efektivita jako cesta vpřed

Podle mezinárodně srovnatelných dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se ukazuje, že objem soukromých zdrojů je v péči o zdraví v Česku dlouhodobě nejnižší v celé unii, jen pouhých 1,3 % HDP. Tedy polovina toho, co třeba v Belgii či v Portugalsku. „Česká péče o zdraví je z většiny financovaná státem, ať už skrze státní rozpočet nebo povinné zdravotní pojištění. To je dle OECD 4. nejvyšší postátnění zdravotních systémů v Evropské unii. Spoléhat se touto měrou na politické rozhodnutí o státním financování je pro zajištění kvalitní péče o naše zdraví nebezpečné,“ vysvětlil ekonom Petr Bartoň z DataRun.

Zapojení vícezdrojového financování a prevence

Zapojení soukromých financí do zdravotnictví, a tím i možnosti volby pro pacienty bylo jedním z klíčových témat diskuse. Dominik Stroukal, ekonom z Metropolitní univerzity Praha a člen NERVu, nastínil, že aby byl systém udržitelný, je třeba hledat způsoby, jak transparentně zapojit soukromé zdroje. „Je to naprosto klíčové v mnoha bodech návrhů, které vládě doručila Národní ekonomická rada vlády i jiné subjekty. Neobejdeme se bez toho, aby pracovalo více lidí nad 55 let, ale bez lepšího zdraví to často není možné. Soukromé peníze do zdravotnictví nedostaneme jinak, než že nad úroveň garantovanou ústavou umožníme veřejnosti se na nákladnější péči podílet,“ popsal Stroukal.

Podle slov přítomných ekonomů navíc počet pacientů přejících si možnost volby a ochotných připlatit za komfortnější služby, materiál nebo ošetření nad rámec veřejného zdravotního pojištění je stále více. „Máme tady řadu lidí, kteří chtějí dát do zdravotnictví své peníze a stát jim to neumožňuje. Nedává smysl bránit se penězům, které nijak nezhorší stávající systém, naopak ho mohou jen zlepšit,“ doplňuje ekonomický expert Petr Bartoň.

Pokud bude zdravotnický systém přístupný právě soukromému financování, dostanou se podle ekonomů ke všem pacientům také rychleji nejrůznější modernizace.

„Dobré je se podívat i na inovace, které už byly historicky do veřejného zdravotního pojištění začleněny. Příkladem jsou například laparoskopické operace. Výsledek je stejný jako u klasických operací, ale významně se zkrátila doba hospitalizace. Na začátku ovšem laparoskopické operace byly významně dražší než ty klasické. Právě soukromé finance mohou pomoci s vyzkoušením a rozvojem inovací v jejich začátcích,“ doplňuje Pavel Hroboň.

Dalším řešením, které by mohlo pomoci snížit tlak na rostoucí náklady, je prevence. Zvýšení investic do preventivní péče by mohlo omezit potřebu nákladné léčby v pozdějších stádiích onemocnění. Výzkumy ukazují, že země, které investují do prevence, zaznamenávají nižší růst výdajů na zdravotní péči.

Budoucnost zdravotnictví závisí na rychlé reformě

Současná predikce podle ekonomů ukazuje, že bez zásadních změn ve financování zdravotnictví bude systém čelit stále se zvětšujícímu deficitu.

„Pokud změna nenastane, tak díky tlakům na zdravotnictví se nemůže stát nic jiného, než že kvalita péče bude stagnovat, nebo se dokonce snižovat, pacienti si začnou účelově optimalizovat, jakou částí svého příjmu zůstanou v systému veřejného zdravotního pojištění, a jakou si ušetří pro svou privátní spotřebu, aby se dostali třeba i neformálně k nějaké formě péče, o kterou stojí,“ dodává ekonom Aleš Rod.