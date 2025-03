Dvořákova Praha 2025 představuje novou vizuální identitu i program

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha zveřejnil program svého 18. ročníku a představil novou vizuální identitu i modernizované webové stránky. Festival zahájí Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr pod vedením Alaina Altinoglua, sólistou večera bude Gautier Capuçon s Dvořákovým Violoncellovým koncertem. V dalších týdnech vystoupí Sächsische Staatskapelle Dresden s Danielem Gattim, Gustav Mahler Jugendorchester s Manfredem Honeckem či Chamber Orchestra of Europe s Andrásem Schiffem. Kurátorkou řady Dvořák Collection se stala sopranistka Kateřina Kněžíková, festival letos obohatí i nová programová řada Bez kravaty.

Předprodej vstupenek začíná 13. března 2025 ve 12 hodin na webu dvorakovapraha.cz. Festival se uskuteční 5.až 23. září 2025.

„Dvořákova Praha dosáhla pomyslné dospělosti. Do 18. ročníku vstupuje ve skvělé kondici a s odpovídajícím sebevědomím mladého člověka, který jasně ví, co chce sdělit, aniž by popíral svůj věk. Přináší vize a je připraven sdílet je s posluchači všech generací nejen samotným obsahem, ale i vlastní formou,“ uvedl ředitel pořádající Akademie klasické hudby Robert Kolář.

Nová vizuální identita spojuje tradiční hodnoty s moderním přístupem. Redesign loga stylizovaným písmenem „D“ odkazuje na Antonína Dvořáka, zatímco geometrické prvky inspirované experimentálním notovým zápisem dodávají festivalu svěží podobu. S vizuální proměnou přichází také nové webové stránky, které přinášejí přehlednější strukturu a vylepšený uživatelský zážitek.

Hvězdná jména i nové projekty

Festival přivítá špičkové umělce – Orchestre National de France s dirigentem Cristianem Măcelaru a klavíristou Rudolfem Buchbinderem, Sächsische Staatskapelle Dresden s Kirillem Gersteinem, nebo Chamber Orchestra of Europe se Sirem Andrásem Schiffem. Česká filharmonie odehraje dva koncerty – 16. září pod taktovkou Leonidase Kavakose, 19. září pak s Robinem Ticcatim a houslistkou Vilde Frang.

Dvořákova Praha 2025 představuje novou vizuální identitu. | Dvořákova Praha 202

Dvořák Collection se letos zaměří na Dvořákovu písňovou tvorbu, přičemž Kateřina Kněžíková připravila čtyři koncerty s výjimečnými hosty. Program doplní Pocta Schumannovi, která zahrne nejen jeho klavírní a houslový koncert, ale i koncert jeho ženy Clary Schumann.

Bez kravaty: klasika s humorem

Nová řada Bez kravaty propojí špičkovou hudbu s humorem a žánrovými přesahy. Festival na objednávku připravil projekt Sound New World slavného dua Igudesman & Joo, dále vystoupí Philharmonix, duo Cello Duello, hornistka Sarah Willis či violoncellista Jiří Bárta.

Pro budoucnost a benefiční koncerty

Mladou generaci podpoří Gustav Mahler Jugendorchester, kde zazní Korngoldův houslový koncert v podání Renauda Capuçona a Mahlerova Pátá symfonie. Finále soutěže Concertino Praga se letos uskuteční ve dvou kategoriích: Dechové nástroje a Klávesové a strunné nástroje.

O festivalu

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha je nejen oslavou hudebního génia a světově nejuznávanějšího českého skladatele Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí. Je to defilé špičkových sólistů, dirigentů, mezinárodně uznávaných orchestrů i komorních souborů. Do Prahy přijíždějí představit mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů.

Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, z. ú. Spoluzakladatelem a dlouholetým podporovatelem je podnikatel a filantrop Karel Komárek prostřednictvím rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation. Festival dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha. Děkujeme všem dalším partnerům a mecenášům, kteří nám pomáhají přivážet do Prahy ty nejvýznamnější světové hvězdy a interprety klasické hudby.