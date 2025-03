Havel & Partners rostou: Obrat advokátní kanceláře přesáhl 1,5 miliardy korun

„Loňské výsledky opět potvrzují naši výjimečnou dlouhodobou ekonomickou stabilitu, která je výsledkem promyšlené strategie, investic do inovací a systematického budování silných týmů. V loňském roce jsme dokázali nejen udržet, ale i posílit naši pozici největší nezávislé advokátní kanceláře ve střední Evropě. Rozšířili jsme naše mezinárodní působení, které je v době globalizace zásadní – otevřeli jsme přímé zastoupení v německém Frankfurtu. Náš úspěch stojí zejména na pevných základech špičkové odbornosti, důvěry našich klientů a naší schopnosti přinášet pro ně komplexní řešení pro rozvoj jejich byznysu,“ shrnuje rok 2024 Jaroslav Havel.

Havel & Partners zaznamenala v roce 2024 výrazný ekonomický posun v daňové praxi, kde obrat rostl o 17 procent. Hospodářský růst podpořily i příznivé ekonomické výsledky týmů zaměřených na poradenství v oblastech sporů, služeb pro privátní klientelu a veřejných zakázek. Rostly také skupiny zaměřené na fúze a akvizice, soutěžní právo či oblast nemovitostního práva.

Mimořádný zájem zaznamenaly v loňském roce i právní a daňové služby pro privátní klienty, zahrnující zejména poradenství v oblasti profesionální správy a ochrany majetku. To souvisí i s významným rozšířením portfolia takto zaměřených služeb v rámci spřízněné rodinné kanceláře ONE FAMILY OFFICE, která zajišťuje komplexní servis pro bonitní klienty v oblastech předávání rodinných podniků nástupcům, nadačních a svěřenských fondů či zahraničních trustů, globální mobility rodiny a majetku, investičních příležitostí s mezinárodním dosahem, zdravotnického servisu a bezpečnosti rodiny, vzdělávání a rozvoje nové generace či koncepce rodinné filantropie.

„Vývoj ONE FAMILY OFFICE v prvním roce od jeho oficiálního spuštění výrazně překonal naše očekávání, a to nejen z hlediska dalšího rozšíření portfolia našich služeb, ale i co do navázání nových obchodních partnerství a nárůstu počtu přidružených rodin a jednotlivců. Celkově jsme také realizovali nové investice v objemu více než 4 miliardy korun, z nichž 75 % bylo alokovaných v zahraničí, zejména v USA,“ uvedl Jaroslav Havel, který je zakládajícím partnerem rodinné kanceláře ONE FAMILY OFFICE.

Skupina Havel & Partners se v roce 2024 zařadila dle žebříčku Česká elita do TOP 100 nejhodnotnějších společností pod kontrolou českých vlastníků. Žebříček sestavila redakce Seznam Zprávy ve spolupráci se společností Deloitte. Poslední analýza poradenské společnosti Patria Corporate Finance stanovila hodnotu advokátní kanceláře Havel & Partners včetně slovenské kanceláře a vzdělávací Akademie na 2,8 miliardy korun. Hodnotu celé skupiny zahrnující i inkasní agenturu Cash Collectors a další specializované subjekty vyčíslila na více než 3,3 miliardy korun.

Úspěchy Havel & Partners a špičkovou úroveň poskytovaných služeb podporuje i zisk mnoha odborných ocenění, včetně titulu Právnická firma roku 2024 pro domácí kancelář v ČR a Právnická firma roku 2024 za nejlepší klientské služby. Kancelář v loňském roce taktéž získala ve slovenské soutěži Právnická firma roku hlavní cenu pro nejlepší mezinárodní advokátní kancelář.