Jak by naše země obstála ve válečné hrozbě? Podívejte se na poslední díl podcastové série Wargame: Česko
Obsahové vydavatelství NWCMRS v pondělí vydalo první epizodu nové podcastové série Wargame: Česko, která simuluje rozhodování bývalých politiků, diplomatů a expertů ve fiktivním scénáři eskalujícího napětí mezi Ruskem a NATO. V reálném čase se účastníci dostávají do rolí představitelů státu, kteří čelí krizové situaci. Ve čtvrtek vychází její poslední a finální díl.
Účinkujícími jsou lidé s dlouholetou praxí ve státní správě, exekutivních pozicích nebo v médiích. Při řešení fiktivních situací vycházejí ze svých zkušeností. V podcastové minisérii obsadil například roli premiéra fiktivní české vlády Vladimír Mlynář, Tomáš Petříček ministra zahraničí, František Mičánek ministra obrany a Jakub Landovský velvyslanece při NATO.
Úvodní epizoda zavádí posluchače do roku 2029, kdy dochází k incidentům v Lotyšsku během oslav konce druhé světové války. Česká vláda, vedená premiérem Vladimírem Mlynářem, se musí rozhodnout, zda podpoří žádost Lotyšska o konzultace NATO.
Projekt, inspirovaný britskou sérií The Wargame, se zaměřuje na autentické rozhodování na základě zkušeností účastníků. V dalších epizodách je děj blíže české realitě, zahrnuje diverzní aktivity na území ČR a spory uvnitř NATO a EU.
Za komplexností celého příběhu stojí gamemaster Jan Kofroň, jenž navrhl dějový a logický rámec hry a během natáčení simuloval rozhodování NATO: „Řada válečných her se potýká s nepřesvědčivou rozehrou. Naší výhodou bylo, že jsme nemuseli příliš přehánět a konstruovat krajně nepravděpodobné zápletky. Ostatně, část námi načrtnutých incidentů – třeba narušení vzdušného prostoru alianční země ruským letectvem – se během posledního měsíce v nějaké podobě udála. I díky tomu snad naši hráči od prvních okamžiků zvažovali i ty pesimističtější varianty vývoje, což přispívalo k dynamice hry,“ vysvětluje.
Epizody jsou dostupné na webu www.wargamecesko.cz a na podcastových platformách. Poslední díl vyjde 2. října 2025 v 19:00, tedy den před volbami do Poslanecké sněmovny. Projekt podpořil podnikatel Václav Dejčmar.
VIDEO:Trailer Wargame: Česko