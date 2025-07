Prezidentský Renault Rafale: výjimečné vozidlo vytvořené podle požadavků francouzského prezidenta

Toto jedinečné vozidlo založené na novém modelu Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 o výkonu 300 k je ztělesněním francouzské inovace, odolnosti a dokonalosti.

Rafale, vytvořený designovým centrem Renault v Guyancourt, je odvážnou a elegantní vizí stylu značky. Při pohledu zvenčí je prezidentská verze vozidlem klasických harmonických linií, které umocňuje několik výrazných, ale nenápadných prvků, jako je mřížka chladiče v barvách francouzské vlajky, odnímatelné držáky vlajky a modré, bílé a červené odznaky na předních dveřích. Karoserie v exkluzivním odstínu Bleu Présidence obsahuje technologii, která omezuje absorpci tepla na 10 °C, čímž zvyšuje klimatický komfort uvnitř vozidla.Na laku je také modrý, bílý a červený třpytivý efekt, viditelný na slunci.

Zadní dveře se v souladu s požadavky protokolu zavírají měkce a zajišťují plynulý a tichý chod. Držáky na vlajky jsou diskrétně umístěny za přístupovými klapkami, aby při oficiálních cestách působily atraktivně, ale střízlivě.

Vozidlo bylo pancéřováno, rozšířeno a upraveno o specifické technické prvky. Pro účely bezpečnosti a pohodlí zvolili konstruktéři kompozitní materiály, které jsou lehké a zároveň pevné. Certifikované pancéřování diskrétně zapadá do celkového designu vozidla, aniž by měnilo jeho

vizuální identitu. Podvozek byl speciálně vyladěn pro hladkou a stabilní jízdu i v městském prostředí, zatímco odpružení bylo upraveno tak, aby kompenzovalo hmotnost pancéřování. V neposlední řadě je vozidlo vybaveno 20palcovými koly Chicane, pneumatikami Michelin do každého počasí a řízením všech kol, což zajišťuje optimální rovnováhu mezi agilitou, ovladatelností a stabilitou. Cíl: poskytnout ochranu, pohodlí, diskrétnost a efektivitu bez kompromisů.

Vyjimečný „Voiture a Vivre“

Prezidentský Renault Rafale je určen nejen k reprezentaci hlavy státu. Je to také kancelář na kolech.

V souladu s DNA společnosti Renault je prezidentský Renault Rafale „Voiture à vivre“, který poskytuje komfort, inovace v oblasti špičkových technologií a robustní sílu, jež francouzské prezidentství vyžaduje. Toto výjimečné vozidlo podporuje hlavu státu na oficiálních cestách a zároveň poskytuje funkční, propojený a bezpečný pracovní prostor.

V zadní části je prostor pro cestující navržen jako kancelář na kolech s uspořádáním na míru pro funkční a ergonomické využití. Zvláštní důraz byl kladen na tepelný a akustický komfort pro cestující: vylepšená zvuková izolace vytváří prostředí vhodné pro práci a důvěrné rozhovory, zatímco klimatizace byla optimalizována tak, aby udržovala vyváženou teplotu v interiéru.

Francouzká trojstranná spolupráce

Tento projekt je výsledkem jedinečně úzké trojstranné spolupráce mezi Elysejským palácem, společností Renault a francouzskými řemeslníky proslulými kvalitou své práce. Již od fáze návrhu spolupracoval tým šoférů, bezpečnostních pracovníků a mechaniků z prezidentské garáže s inženýry na integraci specifických požadavků na bezpečnost, komfort a funkčnost tohoto typu vozidla. Tento výjimečný Rafale je výsledkem jejich společného úsilí. Byl navržen a vyvinut skupinou Renault – v oblasti designu, konstrukce a vývoje - a je vytvořen na míru potřebám francouzského předsednictví.

Prezidentský Renault Rafale je také výkladní skříní na kolech pro zahraniční hlavy států a hodnostáře, která ilustruje francouzskou dokonalost a umění žít.

Každý detail prezidentského Renaultu Rafale - od prvotřídních materiálů až po precizní montáž - vyjadřuje moderní a kreativní obraz Francie. Proces vývoje zahrnoval precizní práci na každé součásti vozidla, aby bylo dosaženo požadovaného souladu mezi formou a funkcí. Od materiálů až po zakázkové vybavení odráží vozidlo mnoho aspektů francouzských odborných znalostí, které přispěly k vytvoření interiéru odpovídajícího povinnostem prezidentského úřadu.

Mramor Noir Grand Antique z Pyrenejí: špičkový high-tech materiál vyrobený společností Mineral Expertise

Při použití materiálu, který se ve světě automobilů vyskytuje jen zřídka, a v rámci pečlivého výběru se designéři rozhodli pro černý mramor s bílými žilkami, vytěžený v Pyrenejích. Mramor, umístěný v precizních dotecích kolem zadní středové konzoly, na palubní desce a na středové větvi volantu prezidentského Renaultu Rafale, dodává kabině navržené jako kancelář na kolech elegantní minerální povrch. Na celý proces, od výběru mramorových bloků až po jejich zabudování, dohlížela společnost Mineral Expertise, přední francouzsko-italská společnost a specialista na kamenické práce. Na základě svých jedinečných zkušeností dokázala tento prvotřídní materiál přizpůsobit technickým omezením automobilového průmyslu a dosáhnout úrovně jemnosti, pevnosti a odolnosti odpovídající standardům společnosti Renault.

Jemné intarzie od Ludovica Avenela, řemeslníka s uznávanou odborností: Ludovic Avenel je absolventem školy výtvarných umění École Boulle a vyučil se truhlářství, produktovému designu a interiérové architektuře. Jeho pařížská dílna, otevřená v roce 2008, kombinuje tradiční techniky s nejmodernějšími technologiemi. Navrhuje a vytváří nábytek a kování na míru, od rafinovaných individuálních objektů až po rozsáhlé projekty. Pro prezidentský vůz Renault Rafale navrhl obložení zadních ovládacích panelů z tmavého bukového dřeva s intarzií. Přirozenou hřejivost ručně vyráběné povrchové úpravy elegantně vyvažuje mramor. Toto obložení na zakázku, které ilustruje dokonalost francouzského řemeslného zpracování, dokonale odpovídá estetickým a funkčním požadavkům prezidentské kabiny.

Exkluzivní čalounění Renault, vyrobené v dílnách výrobce:

Čalouničtí mistři Renault ztělesňují dokonalost umění, v němž se snoubí tradice s inovacemi. Pro prezidentský Renault Rafale byl každý detail vyroben s největší pečlivostí, aby splňoval požadavky republikánského protokolu. Kůže pocházející z vybraných odřezků byla přepracována do specifických barev, zatímco modré prošívání bylo pečlivě vybráno tak, aby odpovídalo oficiálnímu barevnému vzorníku republiky. Na opěrkách hlavy je jemně zpracovaná laserová rytina francouzského erbu: pelta s liktorským fascesem a dubovými a olivovými ratolestmi. Na zadní straně předních sedadel se nacházejí diskrétní a funkční kapsy na mapy, do nichž jsou uloženy užitečné předměty pro cestující. Jednou z hlavních výzev bylo odvětrávání zadních sedadel. Ta vyžadovala pokročilé znalosti jemného inženýrství, aby bylo zachováno pohodlí, aniž by byla narušena elegance designu.

Středová konzola navržená na míru společnostmi Renault a Centigon a vyrobená společností Design & Solution:

Společnost Design & Solutions byla založena v Guyancourtu v roce 2013 a je specialistou na výrobu prototypů pro automobilový průmysl. Společnost využívá své odborné znalosti napříč hodnotovým řetězcem, od návrhu až po výrobu, pro vývoj jedinečných předmětů. Jako dlouholetý partner společnosti Renault pro její prototypy a koncepční vozy vytvořila společnost Design & Solution exkluzivní a elegantní zadní středovou konzolu pro prezidentský Renault Rafale. Tato konzola čalouněná Alcantarou, navržená tak, aby splňovala specifická omezení prezidentské funkce, ilustruje odborné znalosti společnosti Design & Solution a její schopnost vytvářet objekty s důrazem na ergonomický design, zabudované technologie a vnímanou kvalitu pro pohodlí a efektivitu.

Diskrétní pancéřový systém certifikovaný společností Centigon, francouzským odborníkem na ochranu mobilních zařízení:

Centigon France je evropským lídrem v oblasti designu a výroby obrněných vozidel na míru pro civilní, vojenský a bezpečnostní sektor. Vychází z více než 75 let zkušeností a dodává certifikovaná inovativní řešení přizpůsobená specifickým potřebám každého zákazníka. Při zavádění přístupu zaměřeného na ochranu, kvalitu a výkon společnost Centigon úzce spolupracovala se společností Renault na optimalizaci integrace pancéřování. Společnost nasadila veškeré své odborné znalosti pro vývoj prezidentského vozidla Renault Rafale a zajistila, aby vozidlo splňovalo standardy očekávané pro mise tohoto typu.

Historické spojenectví mezi společností Renault a Elysejským palácem trvající 105 let

Věrný partner Renault navrhl svůj první ikonický model pro francouzské prezidentství v roce 1920. Prvním vozem byl Renault 40 CV, vlajková loď francouzského luxusu, kterou používal prezident Paul Deschanel a jeho nástupci. Od té doby si dvanáct hlav států vybralo pro oficiální použití vozidla Renault. Tyto ikonické modely elegantního a vytříbeného designu jsou navrženy s ohledem na inovace a komfort. Od modelu Reinastella až po limuzínu Safrane - každé vozidlo ztělesňuje prestiž prezidentské funkce. Toto jedinečné partnerství mezi dokonalostí automobilového průmyslu a požadavky republiky trvá již po mnoho desetiletí, přičemž si zachovává moderní přístup. Renault vždy přizpůsoboval svá vozidla potřebám státu, a to díky pancéřování, komfortu a nejmodernějším technologiím. Každý z vybraných modelů je odrazem francouzské elegance, technických znalostí a prestiže. Již 105 let je Renault aktérem dějin Francouzské republiky, a nikoli pouze výrobcem.

Dnes Renault Rafale pokračuje v dlouhé tradici spojující Renault s francouzským prezidentstvím a demonstruje jedinečný francouzský přístup, který spojuje inovace, odpovědnost a dokonalost v jediném pohybu.