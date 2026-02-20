Report Udržitelné Česko 2025. Udržitelnost už není jen reporting, ale strategie
- Report Udržitelné Česko 2025 ukazuje, že české firmy stále častěji proměňují udržitelnost v nástroj ekonomického řízení a měřitelných výsledků.
- Udržitelnost se podle expertů přesouvá z oblasti komunikace do strategického řízení firem, kde pomáhá chránit marže, řídit rizika a stabilizovat dodavatelské řetězce.
- Národní výzkum ukázal, že 52 % respondentů očekává, že některé české firmy mohou v budoucnu ukončit činnost kvůli nedostatku zdrojů.
Business Leaders Forum (BLF) vydává již po šesté vlajkovou publikaci Udržitelné Česko 2025, která ukazuje, jak české firmy převádějí udržitelnost do měřitelných ekonomických výsledků. Rok 2025 potvrzuje zásadní posun: udržitelnost se přesouvá z oblasti komunikace do oblasti strategického řízení.
Rozdíl mezi firmami dnes nespočívá v tom, zda ESG reportují, ale zda jej skutečně řídí kvalitními daty, jasnými procesy a odpovědností napříč organizací. „Udržitelnost dnes není otázkou reputace, ale ekonomického řízení. Analýza dvojité materiality pomáhá chránit marže, řídit rizika a stabilizovat dodavatelské řetězce,“ vysvětluje prezidentka BLF Sandra Feltham.
Firmy kladou důraz na auditovatelnost dat a jejich integraci do dlouhodobé hodnoty, protože schopnost doložit původ a kvalitu údajů určuje jejich konkurenceschopnost.
Příklady z praxe
Publikace představuje konkrétní projekty, které ukazují, jak firmy přetvářejí udržitelnost v měřitelné výsledky. Shrnuje celkem 17 případových studií českých lídrů, například Allegro, Billa, Eurowag, Škoda Auto, GasNet, Tesco, Tchibo, Wienerberger, Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Plaček Group, Circlit či KKCG Real Estate Group. Projekty pokrývají široké spektrum témat, od cirkulární ekonomiky a snižování emisí po digitální transparentnost a podporu technického vzdělávání.
Jedním z detailněji představených projektů je iniciativa společnosti Albert s názvem Pomozte nám neplýtvat. Firma přetváří přebytky potravin na nové produkty a v roce 2024 zachránila 10 tun banánů, které využila na výrobu banánového chlebíčku. Program zahrnuje také ovocné koláče z přezrálého ovoce a pizza snacky z odkrojků uzenin. Projekt propojuje environmentální odpovědnost s obchodní efektivitou a mění odpisy v tržby.
Výhled do roku 2026
Report zároveň představuje vítěze soutěže Generali SME EnterPRIZE 2025. Tierra Verde, oceněná v segmentu SME, ukazuje cirkulární modely v ekologické drogerii, zatímco Fytolaser, vybraný mezi startupy, využívá laserové technologie v udržitelném zemědělství. Tyto firmy dokazují, že udržitelnost může být jádrem růstu i pro malé a střední podniky.
Publikace zároveň analyzuje regulace, které firmy považují za klíčové v rámci ESG pro rok 2026. Součástí jsou také výsledky národního výzkumu Udržitelnost pohledem zaměstnanců, který každoročně realizuje Business Leaders Forum ve spolupráci se společností Ipsos. Výzkum ukazuje například, že 52 % respondentů očekává, že některé české firmy v budoucnu ukončí svoji činnost kvůli nedostatku zdrojů.
Hlavní závěr reportu je jednoznačný. Budoucnost patří firmám, které pracují s měřitelnými a dohledatelnými daty napříč celým hodnotovým řetězcem
Business Leaders Forum je česká platforma podporující odpovědné podnikání již více než 30 let. Pomáhá lídrům předvídat klíčové trendy, přizpůsobovat se novým podmínkám a budovat dlouhodobou odolnost organizací.