Aktualizováno: Tříměsíční pauza v obchodní válce. USA a Čína zmrazily cla a odvrátily eskalaci
Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, jímž o 90 dní prodloužil platnost stávajících 30procentních cel na dovoz čínského zboží do Spojených států. Peking nedlouho poté oznámil, že stejně dlouhou dobu ponechá celní zatížení amerického dovozu na deseti procentech, informovala dnes agentura Reuters. Spojené státy i Čína tak potvrdily, že příštích 90 dní vzájemná cla zvyšovat nebudou.
Dvě největší světové ekonomiky tak na poslední chvíli odvrátily opětovnou eskalaci celní války, kterou zažily na jaře krátce po Trumpově návratu do funkce. Po půlnoci na úterý amerického času (dnes 06:01 středoevropského času) měla cla původně vzrůst o 115 procentních bodů. Novým termínem je podle agentur 10. listopad.
Čínské ministerstvo obchodu podle Reuters v reakci na Trumpův dekret uvedlo, že země ponechá cla na deseti procentech a podnikne kroky k odstranění necelních bariér omezujících dovoz amerického zboží.
Tříměsíční prodloužení celního smíru se očekávalo už na konci července, kdy se ve Švédsku setkali představitelé obou zemí. Podle zdrojů webu South China Morning Post (SCMP) bylo v plánu, že se oba státy přihlásí k tomu, že na sebe navzájem nebudou uvalovat další cla a že nebudou obchodní válku vyostřovat ani jiným způsobem.
Spojené státy od dubna postupně zvyšovaly dovozní cla na čínské zboží až na 145 procent. Čína reagovala protiopatřeními a postupně zavedla tarify až 125 procent spolu s omezením vývozu strategicky důležitých surovin.
Po úvodním kole jednání v květnu ve Švýcarsku se obě strany dohodly na snížení svých celních sazeb o 115 procentních bodů na 90 dní.
Dodatečná cla za fentanyl
V současnosti podléhá americký export do Číny clům přibližně 30 procentům, zatímco dovoz z Číny je zatížen základním clem 10 procent a dodatečným clem 20 procent v reakci na obvinění Číny z pašování fentanylu. Některé produkty jsou zdaňovány i vyšší sazbou.
Podle listu Guardian cla zvýší ceny v USA. Výpočty stratégů ze společnosti Goldman a Sachs uvádějí, že američtí spotřebitelé do června 2025 nesli přibližně 22 procent nákladů na cla. Podíl by mohl vzrůst až na 67 procent v případě, že by nová cla zopakovala předchozí vývoj.