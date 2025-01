Senioři bez lékařských prohlídek na silnicích riskují více než jen nehodu

Řidičů osobních motorových vozidel ve věku 65 a více let na silnicích rok od roku přibývá. Dosažením seniorního věku 65 let ale začíná těmto řidičům i nová povinnost, kterou je pravidelná prohlídka u praktického lékaře.

Ten jim vystaví posudek o tom, že jsou zdravotně způsobilí k řízení vozidla. Dokument musí mít při řízení vozidla vždy u sebe. Na tuto lékařskou prevenci chodí držitelé řidičského oprávnění prvně v 65 letech, poté v 68 letech a následně každé dva roky.

„V roce 2023 vlastnilo řidičské oprávnění 1 530 562 osob v seniorském věku, tj. ve věku 65 a více let. Tato hodnota představuje přibližně čtvrtinu populace oprávněnou k řízení osobního vozidla,“ uvádí k podílu seniorů mezi řidiči osobních vozidel data Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Podcenění povinné lékařské prohlídky řidiče, kterou zákon zatím ukládá od 65 let věku, se podle finančních poradců může hodně prodražit. Pokud řidiči takový posudek chybí a způsobí škodu na zdraví či majetku, bude po něm jeho pojišťovna škodu vymáhat.

Půl milionu seniorů ve věku 65 až 69 let na silnicích

Ve věku 65 až 69 let drželo loni řidičské oprávnění skupiny B podle statistiků více než 490 tisíc osob. A řidiči osobních vozidel nejsou úplnou vzácností ani mezi lidmi ve věku 85 a více let, kterých bylo loni mezi seniory něco málo přes šest procent. A společně se stárnutím populace a prodlužováním průměrné délky dožití u nás každým rokem přibývá i seniorů za volantem. Jak ale upozorňuje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss, řidiči osobních vozidel v seniorním věku nesmí zapomínat na povinné lékařské prohlídky.

„Na viníka dopravní nehody, který má povinnost absolvovat tuto lékařkou prohlídku, ale nemá ji, pojišťovny nahlíží jako na k řízení motorového vozidla zdravotně nezpůsobilou osobu, a hrozí tak regres,“ říká k následkům zanedbání této prevence.

Regres znamená, že pojišťovna poškozenému sice zaplatí vzniklou škodu na majetku nebo zdraví, ale následně bude vyplacené pojistné plnění vymáhat po viníkovi nehody, tedy po osobě bez platného lékařského posudku k řízení motorového vozidla.

„Při méně vážné dopravní nehodě se dnes odškodnění běžně vyšplhá nad 100 tisíc korun, u větších škod na majetku jde o stovky tisíc korun a odškodnění za újmu na zdraví nebo smrt jde do milionů korun,“ říká pro představu finanční poradce.

Všem aktivním řidičům nad 65 let s povinností lékařské prohlídky kvůli řidičskému oprávnění proto doporučuje tuto zákonnou povinnost dodržovat a třeba si ji poznamenat do kalendáře. I když, jak dodává, za vystavení tohoto zdravotního posudku dnes řidiči-senioři u lékaře obvykle zaplatí 500 až tisíc korun.

„Anebo ji spojit s pravidelnou kontrolou u praktického lékaře, na kterou mají muži i ženy bez ohledu na věk chodit každé dva roky,“ doporučuje Weiss.

Jak to chodí v praxi

Pokud řidiči starší 65 let tento zdravotní posudek o způsobilosti k řízení mají, ale zapomněli si ho třeba doma, pak jim při policejní kontrole hrozí spíše finanční postih. V opačném případě, kdy jsou bez prohlídky, jim při silniční kontrole hrozí pokuta ve správním řízení od pěti do deseti tisíc korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku. Při zaviněné dopravní nehodě pak vymáhání pojistného plnění na pokrytí vzniklé škody ze strany pojišťovny.

V této souvislosti je třeba upozornit, že pokud lékař při zdravotní prohlídce zjistí způsobilost s podmínkou, nebo dokonce nezpůsobilost k řízení motorového vozidla, pak tuto změnu obratem oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, do jejíhož obvodu daný řidič spadá. Ročně takto úřady podle dat ČSÚ odejmou zhruba 3500 řidičských průkazů. Přitom většinou jde právě o osoby ze skupiny seniorních řidičů. Nově se chystá kvůli evropské legislativě, že od roku 2026 se zřejmě posunou povinné zdravotní prohlídky řidičů osobních motorových vozidel o pět let, na 70 let.

Text je tiskovou zprávou Partners banky