„Podle statistik Uniqa je nejčastěji hlášenou škodou v zimě prasklé potrubí v domech. Těm nesvědčí zejména náhlé výkyvy venkovních teplot. Takovou škodu kryje pojištění nemovitosti a domácnosti. Při likvidaci škody však může pojišťovna kontrolovat, zda pojištěný zajistil potřebnou zimní údržbu,“ říká manažer pojištění majetku Uniqa Zdeněk Hruška.

Jak by správná zimní údržba vodovodního systému měla vypadat?

Pokud opustíme svou nemovitost na více než 7 dní, měly bychom optimálně vypustit vodovodní systémy, uzavřít přívody a doplnit do topného systému nemrznoucí směs. Pokud i přesto dojde ke škodě na potrubí, platí, že pojištění kryje náklady na účelnou opravu, nikoli na kompletní renovaci prostoru i mimo místo poškození. Nelze proto počítat s tím, že pojistné plnění uhradí například i novou dlažbu či obklady ve větší ploše, než je nezbytně nutné. Pro případ poškození majetku třetím osobám, například vodou uniklou do spodních pater, slouží pojištění odpovědnosti. To je zpravidla zahrnuto v pojištění nemovitosti (domu, bytu, domácnosti), ale dá se uzavřít i samostatně.

Pád sněhu nebo ledu z budov

Za tyto události obvykle odpovídají vlastníci a správci budov, kteří mají také povinnost těmto případům předcházet včasnou údržbou. Vznikne-li škoda pádem sněhové nebo ledové vrstvy, bude pojišťovna vždy zkoumat, zda nebyla údržba budovy zanedbána a zda bylo možné takové nahromadění sněhu nebo ledu předpokládat. Vlastníci nebo správci budov by proto měli na střechu namontovat sněhové zábrany, které nedovolí sněhu volně klouzat po střešní krytině, případně si včas objednat odklízení u specializovaných firem. Pokud přesto dojde ke škodě, může si poškozený nárokovat náhradu z pojištění odpovědnosti vlastníka nebo správce objektu. I poškozený by měl však prokázat, že postupoval opatrně a dodržel všechny bezpečnostní zásady.

„Výjimkou jsou situace vzniklé z tzn. vyšší moci, tedy kdy je příčinou škody nečekaně silná a blesková živelná událost jako například vichřice. V těchto případech vlastník nebo správce podle právní úpravy za škodu neodpovídá a nemůže být tedy ani uplatněno z jeho pojištění,“ připomíná Zdeněk Hruška z UNIQA.

Polámání stromů námrazou a tíží sněhu

Pád stromů a větví vlivem námrazy nebo velké sněhové vrstvy, který poškodí majetek, lze také uplatňovat z pojištění nemovitosti. Při sjednání pojištění nemovitosti je vhodné pamatovat i na vedlejší a doplňkové stavby na zahradě – například na garáž, skleník, altán nebo oplocení. Pokud strom nebo větve z pozemku spadnou volným pádem na cizí pozemek a tam poškodí majetek třetí osoby, lze škodu uplatnit z pojištění odpovědnosti. Škodu na vozidle způsobenou pádem předmětu na auto (například strom) lze krýt z havarijního pojištění. I zde však doporučujeme v případě nepříznivého vývoje počasí raději auto zaparkovat jinde než pod stromem.

Poškození vozidel na výtlucích ve vozovce

V zimním období vlivem mrazů vznikají na vozovkách výtluky, které mohou způsobit při jízdě na vozidle škodu. Na poškození vozidla se v takovém případě vztahuje havarijní pojištění a klient si jej může uplatnit. Zároveň platí, že došlo-li k poškození nebo zničení pneumatik, vzniká právo na pojistné plnění jen tehdy, došlo-li současně i k jinému poškození vozidla.

Motorista se však při poškození vozidla může obrátit s nárokem na náhradu škody i na správce komunikace. Prokáže-li, že škoda vznikla právě v daném úseku – doporučujeme mít fotografie škodového místa a poškození vozidla, a to při běžném provozu, ne nepřizpůsobením jízdy stavu a povaze vozovky, má velkou šanci s takovým nárokem uspět.

