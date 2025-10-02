Studenti středních odborných škol zavítali do prostějovské Výhybkárny
První říjnový den roku 2025 se nesl v duchu železniční dopravy. Sdružení železničních nákladních dopravců a společnosti DT – Výhybkárna strojírna ve spolupráci se Správou železnic, Oltis Group, Siemens Mobility a City Rail si pro studenty středních odborných škol z několika českých měst připravili zajímavý program. Jednak se svezli eventovým vlakem společnosti Kladenská dopravní a strojní a následně je čekala exkurze. Ta proběhla v prostějovské Výhybkárně a strojírně s bohatým interaktivním programem.
Po šesté hodině ráno vyrazila první říjnový den souprava eventového vlaku Kladenské dopravní a strojní tažená lokomotivou Siemens Vectron Správy železnic z pražského nádraží Holešovice s první skupinou studentů směr Prostějov. Další pak přistoupili v České Třebové a následně v Olomouci, celkem tak zhruba sto žáků středních odborných škol. Už během jízdy byl pro ně připravený workshop Správy železnic, než před desátou dorazili do Prostějova, kde je v areálu společnosti DT – Výhybkárna a strojírna čekal hlavní program.
Studenty přivítal v areálu generální ředitel společnosti DT – Výhybkárna Marek Smolka se spoluorganizátorem ze Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky (Žesnad.cz) Oldřichem Sládkem. Následovali partneři akce – generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, zástupce Siemens Mobility Jan Vurm a ředitel železniční nákladní dopravy Oltis Group Pavel Mazač.
„Chtěli jsme studentům do hloubky představit toto odvětví dopravy z několika různých úhlů pohledu. Areál DT – Výhybkárna a strojírna v Prostějově nám k tomu poskytl skvělé zázemí. Věříme, že akce měla pro studenty edukativní i praktický přínos,“ popsal hlavní myšlenku výkonný ředitel Žesnad.cz Sládek.
Studenti si mimo jiné mohli prohlédnout celý areál. „Železniční doprava v Evropě prochází dynamickým rozvojem a s ní i český železniční průmysl. V DT – Výhybkárně a strojírně nabízíme studentům v rámci studia a odborné praxe možnost seznámit se s výrobním programem, absolventům jistotu stabilního zaměstnání, možnost profesního růstu a šanci podílet se na prestižních projektech pro domácí i zahraniční zákazníky," uvedl generální ředitel DT – Výhybkárny a strojírny Smolka. Dodal, že provozy se neustále modernizují a investuje se do výrobních technologií tak, aby firma držela krok se světovou špičkou.
„Díky tomu se u nás mohou už během přípravy na svou budoucí kariéru setkat s tím nejnovějším, co obor nabízí," dodal s tím, že rostoucí význam železnice přináší celému odvětví nové příležitosti. Podnik tak podle něho hledá šikovné lidi s motivací a inovativními nápady, kteří pomohou dál rozvíjet obor výhybek a propojovat ho s novými trendy současnosti, jako jsou digitalizace a automatizace. „Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout, tvoříme budoucnost české železnice, a to nejen na úrovni současné, ale zejména té vysokorychlostní,“ zdůraznil generální ředitel Smolka.
Strojvedoucí na simulátoru
Dalším atraktivním bodem programu se stal železniční simulátor City Rail, kde si studenti mohli vyzkoušet práci strojvedoucího. Následovala prohlídka moderní lokomotivy Siemens Vectron a celou exkurzi uzavřela prezentace Siemens Mobility a Oltis Group o digitalizaci tohoto odvětví. „Ta hraje stále důležitější roli nejen u železniční dopravy. Naše společnosti se v tomto oboru angažují dlouhodobě a jsme rádi, že jsme měli příležitost ukázat studentům nejrůznější inovativní prvky,“ prohlásili zástupci Siemens a Oltis.
Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody je důležité, že studenti měli možnost uvědomit si fakt, že práce na železnici už není jen striktně o strojírenských oborech. „Čím dál více vstupuje do hry IT,“ zdůraznil.
Akci si teď pořadatelé vyhodnotí. „Těšíme se na zpětnou vazbu od studentů i pedagogů a doufáme, že jsme se s nimi u podobné příležitosti neviděli naposled,“ dodal Oldřich Sládek ze Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky.