Výroční Giving Tuesday Awards ocení dobré skutky
Celosvětové hnutí štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday letos v Česku slaví 10 let a poprvé udělí své Giving Tuesday Awards. Speciální ocenění Asociace společenské odpovědnosti připomíná výjimečné osobnosti, organizace a firmy, které svým nasazením šíří štědrost a solidaritu. Do výběru se mohou zapojit i lidé z řad veřejnosti, nominace jsou otevřené až do 21. října. Součástí oslav výročí je také kniha Štědré úterý: Jak Giving Tuesday proměnilo Česko, na které se podílely známé osobnosti jako Tomáš Sedláček, Bára Nesvadbová nebo Tomáš Šebek.
Za deset let existence v rámci Giving Tuesday proběhlo tisíce akcí i spontánních činů, které měly jedno společné – chuť pomáhat. „Giving Tuesday Awards jsou naším poděkováním těm, kdo tuto vlnu štědrosti pomáhali utvářet,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Giving Tuesday v Česku zastřešuje.
Cílem ocenění je připomenout a poděkovat těm, kdo dokázali, že dobrý skutek může změnit komunitu i celou společnost. Každý může nominovat osobnost, neziskovou organizaci či firmu. Do výběru se dostanou také nejvýraznější příběhy z minulých ročníků Giving Tuesday. Organizátoři hledají inspirativní příběhy, například školu, která věnovala svůj čas a energii seniorům v sousedství nebo jednotlivce, který z úplně obyčejného nápadu vytvořil vlnu solidarity.
Kategorie Giving Tuesday Awards 2025
Příběh štědrosti – inspirativní osobní příběh konkrétní pomoci. Může jít o jednorázový čin nebo dlouhodobou iniciativu.
Firemní dobročinnost – firma, která prokazatelně přispěla k lepšímu světu. Ať už darem, zapojením zaměstnanců nebo sdílením svého know-how.
Nezisková organizace – neziskovka, která vyniká svou originalitou, dopadem nebo kreativním způsobem zapojení dárců a veřejnosti do dárcovství.
Mladý hrdina/hrdinka – mladý člověk do 18 let, který svým činem inspiroval okolí.
Komunitní počin – místní iniciativa (město, obec, škola, spolek), která propojila lidi a vytvořila pozitivní dopad.
Osobnost desetiletí – Zvláštní ocenění pro osobnost, která se dlouhodobě a významně zasazuje o rozvoj filantropie, dobročinnosti a občanské společnosti v Česku.
Hnutí Giving Tuesday podporují také slavné osobnosti. „Pro mě je přirozené vnímat druhé každý den. Vidím kolem sebe příběhy solidarity a naděje – od dětí, které překonávají těžké nemoci, po dobrovolníky a firmy, které nezištně pomáhají druhým," konstatuje Bára Nesvadbová, spisovatelka a zakladatelka Nadačního fondu Be Charity, která je zároveň ambasadorkou Giving Tuesday v Česku.
„Jsme národ, který umí být štědrý a soucitný. Giving Tuesday Awards tyto hodnoty připomínají a oslavují. Tak neváhejte nominovat své hrdiny – ty, kteří inspirují ostatní a dokazují, že každý malý skutek může změnit svět kolem nás,“ dodala Nesvadbová.
Vyhlášení vítězů se uskuteční 27. listopadu 2025 večer v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze. Součástí slavnostního programu bude také křest knihy Štědré úterý: Jak Giving Tuesday proměnilo Česko, která vychází k 10. výročí Giving Tuesday v Česku.
Deset let Giving Tuesday
Giving Tuesday je celosvětové hnutí štědrosti a dobrých skutků, které vzniklo v roce 2012 v USA. V Česku se slaví od roku 2016 a za deset let inspirovalo stovky tisíc lidí, firem i organizací k dobrým skutkům.
Během uplynulé dekády darovali lidé na Giving Tuesday v Česku přes půl miliardy korun a vykonali nepřeberné množství projevů solidarity. Národním ambasadorem pro Česko je Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), největší iniciativa společenské odpovědnosti a udržitelnosti u nás. Generálním partnerem letošního ročníku je ČEPS, partneři Albatros Media a Skupina ČEZ.