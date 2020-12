Zápisník Dušana Kütnera: Můžeme | E15.cz

Jaro je čas, kdy hudební kritici rozdávají lecjaké ceny za uplynulý rok. Tentokrát to budou mít extrémně těžké. Hudebníci nemohli kvůli tři čtvrtě roku trvajícím pandemickým opatřením veřejně koncertovat, a tak se jich mraky vrhly na tvorbu a skládání písní. Výsledkem jsou nádherná alba – od Richarda Müllera přes Tata Bojs, Jaromíra Nohavicu, Lenku Dusilovou a Květy až třeba po Tara Fuki. Označit některé z nich za opravdu nejlepší je nadmíru složitý čin.

Procházím kulturní tipy na Vánoce. Jako vždy, pohádek bude – no moc. Ovšem odvysílat Harryho Pottera a relikvii smrti na první svátek vánoční v této době vyžaduje fakt odvahu. Anebo stupiditu. Vyberte si. Čau, Novo!

Je to těžké, o tom žádná. Ale třeba galerie stále fungují. Musíte se sice objednat dopředu a s vědomím, že vás i do Národní galerie či Národního muzea pustí jen několik desítek. Ale ten Rembrandt či Červený Mauritius za to asi stojí.