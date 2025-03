Účastní se i Zelenskyj, kterého podle deníku The Guardian při příjezdu do sídla Lancaster House na londýnské třídě The Mall vítaly davy podporovatelů Ukrajiny. Hlavním vchodem pro lídry vstoupil i bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj.

„Musíme se shodnout, jaké kroky z tohoto setkáni vzejdou, abychom prostřednictvím síly dosáhli míru prospěšného pro všechny“, řekl na úvod jednání Starmer. „Tedy, začněme,“ dodal.

Krátce před začátkem summitu, kterého se účastní mimo jiné představitelé Německa, Francie, Polska či EU a NATO, se britský ministerský předseda setkal se šéfkou italské vlády Giorgiou Meloniovou, která zdůraznila, že je nutné zabránit rozdělení Západu. Právě Británie s Itálií podle ní mohou pomáhat stavět mosty.

Páteční bezprecedentní roztržka vedla k horečné diplomatické aktivitě, která podle Starmera vyústila v dohodu na přípravě evropského mírového plánu. Do té se podle něj možná zapojí jedna či dvě další země. „Myslím, že jsme učinili krok správným směrem,“ poznamenal Starmer.

Evropa i Ukrajina usilují o ukončení války vyvolané před třemi roky Ruskem, ale zároveň požadují jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu, které by ruského prezidenta Vladimira Putina odradily od další agrese. Naproti tomu Trump, který se v poslední době k Rusku vyjadřuje vstřícně, chce co nejrychlejší příměří, ale odmítl dát bezpečnostní záruky.

Nemůžeme mít dohodu, která se rozpadne

Starmer v rozhovoru s BBC řekl, že americké záruky pro Ukrajinu budou potřeba, i když Evropa navýší své obranné výdaje. Diplomaté Británie a USA se podle něj brzy setkají, aby o nich jednali. „Nemůžete mít dohodu, která se rozpadne, a toho se Zelenskyj obává,“ uvedl a označil tyto obavy za oprávněné.

Pro trvalý mír na Ukrajině jsou podle britského ministerského předsedy potřeba tři věci: silná Ukrajina, evropské bezpečnostní záruky a také pojistka ze strany Spojených států. Ke druhému bodu poznamenal, že je pro vytvoření „koalice ochotných“, tedy evropských zemí, které jsou odhodlané postupovat rychleji než dosud, pokud jde o podporu Ukrajiny a obranu Evropy.

K napjaté schůzce Zelenského s Trumpem, který ukrajinského prezidenta tvrdě kritizoval, také poznamenal, že mu bylo nepříjemné se na to dívat a že něco takového nechce vidět nikdo. „Začal jsem telefonovat, to byla moje reakce,“ uvedl s tím, že ještě ten večer mluvil s oběma hlavami států.

Zároveň řekl, že věří jak Zelenskému, tak Trumpovi, a jeho hlavním cílem je překonat roztržku, aby se znovu pozornost zaměřila na příměří.