Čokoládovna Lindt reaguje na Trumpova cla: Bude do Kanady dovážet z Evropy

Švýcarská společnost Lindt & Sprüngli zvýší dodávky čokolády z Evropy do Kanady. Chce se tak vyhnout dopadu odvetných cel, která Kanada zavádí na dovoz ze Spojených států. Podle agentury Reuters to řekl šéf podniku Adalbert Lechner. Firmy tak začínají reagovat na zavedení cel na dovoz zboží z Kanady a Mexika do USA, na což Kanada odpověděla zavedením vlastních cel.