Evropská unie prudce zvýší výrobu munice pro Ukrajinu | e15.cz

Až 500 milionů eur, zhruba 11,8 miliardy korun, chce Brusel uvolnit na podporu výroby munice na území Evropské unie. Počítá s tím návrh Act in Support of Ammunition Production (ASAP čili Zákon na podporu výroby střeliva), který ve středu zveřejnila Evropská komise. Jeho hlavním cílem je naplnit závazek vůči Ukrajině. Sedmadvacítka již dříve slíbila, že válkou zasažené zemi poskytne do příštího jara milion dělostřeleckých granátů. Plán ještě musí schválit Evropský parlament a členské státy.