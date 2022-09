Na válku není vhodná doba, řekl Putinovi šéf indické vlády Módí | E15.cz

Doba není vhodná na válku, řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podle webu The Times of India šéf indické vlády Naréndra Módí. Rusko udělá vše, co je v jeho silách, aby konflikt na Ukrajině ukončilo co nejdřív, Kyjev ale odmítá diplomatická jednání, reagoval podle agentury TASS Putin. Módí a Putin se setkali na okraj summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v uzbeckém Samarkandu.