Rusko straší svět jadernou válkou. Proč mu nevěřit | e15.cz

V pátek 23. září odpálily bombardéry Su-24M (kód NATO „Fencer“) ukrajinské 7. brigády taktického letectva střely s plochou dráhou letu Storm Shadow dodané Brity na ruské velitelství černomořské flotily v krymském přístavním městě Sevastopol. Některé ze střel byly zřejmě sestřeleny nebo elektronicky zablokovány, ale minimálně dvě ruskou obranou pronikly a zanechaly ruské velitelství v plamenech.

Ukrajinská strana postupně zrevidovala údajný počet mrtvých následkem akce na 34 důstojníků, přičemž mezi oběťmi měl být i samotný velitel černomořské flotily admirál Sokolov. O jeho stavu kolují stále pouze nepotvrzené informace, ale pokud by Sokolov opravdu zahynul, byla by to první bojová smrt admirála kdekoli od druhé světové války, kdy byl jako poslední zabit strůjce útoku na Pearl Harbor a jeden z hlavních architektů japonské námořní moci, admirál Isoroku Jamamoto.

Ať je skutečný stav admirála Sokolova jakýkoliv, Ukrajinci prokázali, že jsou schopni zasáhnout samotné srdce okupačního režimu na anektovaném Krymu. Útok dokazuje, že Ukrajinci mají stále větší schopnost zasáhnout cíle za údajně nepropustnými vrstvami překrývajících se obranných linií, chránících nejdůležitější centrum ruských ozbrojených sil na poloostrově, tak klíčovém pro ruskou imperiální identitu.

Začátkem září pak jiná salva střel Storm Shadow vážně poškodila ponorku třídy Kilo „Rostov na Donu“ a výsadkovou loď „Minsk“, když kotvily v sevastopolských docích. O den později zničily drony a ukrajinské řízené střely na Krymu špičkový systém protivzdušné obrany S-400, jehož vývozní cena přesahuje miliardu dolarů.