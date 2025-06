„Jednotky 90. tankové divize Střední skupiny vojsk dosáhly západní hranice Doněcké lidové republiky a pokračují v ofenzivě na území Dněpropetrovské oblasti,“ napsalo ministerstvo na Telegramu.

Vstup ruské armády do Dněpropetrovské oblasti by podle agentur znamenal další symbolický neúspěch pro ukrajinské síly, které se na frontě potýkají s nedostatkem mužů a zbraní. Kromě symbolického aspektu by mohl mít také strategickou hodnotu v době diplomatických jednání o ukončení války, na která tlačí Washington, připomněla agentura AFP.

Před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 žilo v Dněpropetrovské oblasti přibližně tři miliony lidí, z toho asi milion v regionální metropoli Dnipru, které je pravidelně terčem ruský vzdušných úderů. Po začátku invaze tam našlo útočiště mnoho obyvatel Ukrajiny, kteří utekli před boji v Donbasu.

Takzvanou Doněckou lidovou republiku (DNR) na východě Ukrajiny anektovalo Rusko v roce 2022 v rozporu s mezinárodním právem spolu s Luhanskou lidovou republikou (LNR) a Záporožskou a Chersonskou oblastí. Jejich plné ovládnutí patří k deklarovaným cílům ruské invaze do sousední země.

Pokud se informace ruské strany, kterou nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů, potvrdí, Dněpropetrovská oblast by se po Sumské, Charkovské, Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti stala dalším ukrajinským regionem, kde se v současnosti odehrávají pozemní boje.