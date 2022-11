Nová Mrija. Ukrajinci staví druhý exemplář největšího nákladního letounu světa | E15.cz

„Práce nad novým letadlem pokračují v utajeném objektu. Díly z rozstříleného letadla a nové součástky budou přidány k druhému exempláři An-225, který nikdy nebyl dokončen,“ uvedl šéf firmy. Náklady na dokončení druhé Mriji odhadl na 500 milionů eur (asi 12,13 miliardy korun).

Společnost Antonov nicméně údaje z interview opravila a upřesnila, uvedl server RBK-Ukrajina. „V současnosti začaly konstruktérké práce. Podle názoru expertů je nyní k dispozici přibližně 30 procent dílů, které lze použít pro stavbu druhého stroje,“ uvedla firma. A pokud jde o odhad nákladů na stavbu druhé Mriji, 500 milionů je minimální částka, ale spíše je předčasné hovořit o konkrétní sumě. Další podrobnosti o stavbě mají podle firmy následovat „hned po vítězství Ukrainy ve válce proti Rusku“.

Přistání obřího letounu v Praze

Deník Ukrajinska pravda poznamenal, že Rusy zničené letadlo se nedá opravit, ale stroj měl dvojče, které bylo postavené z 60 procent, než byla jeho výroba po rozpadu Sovětského svazu přerušena. Dokončit tento letoun ale není vůbec jednoduché, protože řada součástek je unikátních. Naštěstí část dílů lze vzít z poničeného letadla, kupříkladu tři motory či podvozek.

Ukrajinští představitelé hned po zprávě, že největší provozovaný nákladní letoun světa shořel v hangáru při ruském bombardování letiště slibovali, že An-225 postaví znovu. „Rusko možná zničilo naší Mriju. Ale nikdy nedokáží zničit náš sen o silném, svobodném a demokratickém evropském státu. Zvítězíme!“ vyjádřil se například ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Státní zbrojní společnost Ukroboronprom v reakci na uvedenou zprávu na facebooku napsala, že An-225 bude obnoven. Podle odhadů by to mělo trvat pět let a stát až tři miliardy dolarů (téměř 66 miliard korun).

Mriju vyvinuli konstruktéři v bývalém Sovětském svazu pro přepravu raketoplánu Buran a stroj poprvé vzlétl v roce 1988. Obří letoun se vzletovou hmotností 640 tun, délkou 84 metrů a rozpětím křídel 88,4 metru byl jediným exemplářem. Letadlo bylo stále v provozu, přičemž naložené uletělo přibližně 4000 kilometrů. Ukrajinská společnost ho pronajímala k přepravě nadměrných nákladů. Několikrát Mrija přiletěla i do Česka, pomáhala například s přepravou techniky české armády do zahraničních misí.