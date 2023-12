Rusko na sobotní večer svolalo zasedání Rady bezpečnosti OSN kvůli ostřelování ruského Belgorodu a žádalo, aby se jednání zúčastnil i český zástupce a vysvětlil dodávky českých zbraní na Ukrajinu. Ministerstvo zahraničí účast českého diplomata odmítlo se zdůvodněním, že Česko nebude sloužit ruské propagandě.

České diplomatické zastoupení při OSN následně poslalo Radě bezpečnosti dopis se svým stanoviskem k záležitosti. „Česko lituje každé ztráty života způsobené nelegální a nesmyslnou agresivní válkou, kterou Rusko vede proti Ukrajině už téměř dva roky. Je to pouze Rusko, kdo je zodpovědný za desítky tisíc obětí na obou stranách konfliktu,“ uvádí dokument. Potvrzuje českou podporu Ukrajině, která je podle diplomacie plně v souladu s mezinárodním právem.

„Rusko bohužel opakovaně využilo platformu Rady bezpečnosti k šíření dezinformací a propagandy ohledně války. Nemáme důvod se domnívat, že dnešní (sobotní) jednání bude v něčem jiné, a proto se Česko nezúčastní,“ uvádí dopis. „Jasná a dlouhodobá česká pozice je, že Rusko musí okamžitě zastavit tuto válku a stáhnout své jednotky z celého území Ukrajiny. Je to jediná cesta k spravedlivému a trvalému míru v souladu s Chartou OSN,“ uzavřela česká diplomacie.

Moskva obvinila ukrajinské síly ze sobotního ostřelování ruského Belgorodu u ukrajinských hranic. Podle dnešních údajů ruských úřadů si ostřelování vyžádalo 22 mrtvých a přes 100 zraněných. Ukrajina podle Moskvy použila k útoku mimo jiné raketomety RM-70 Vampire české výroby.

Česko bylo jednou z prvních zemí, které poskytly Ukrajině vojenskou pomoc poté, co ji loni v únoru Rusko napadlo. Do začátku letošního října Ukrajině darovalo nepoužívaný vojenský materiál ze zásob české armády v pořizovací ceně 6,2 miliardy korun, zůstatková hodnota činila 1,2 miliardy. Zbraně na Ukrajinu posílají i čeští zbrojaři, na Ukrajinu vyvezli vojenský materiál za desítky miliard korun. Kromě podpory organizované státem se do vyzbrojování Ukrajiny zapojuje i veřejnost prostřednictvím sbírek.

Rusko v pátek provedlo největší vzdušný útok na Ukrajinu od začátku invaze loni v únoru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že útok si vyžádal 39 životů a desítky zraněných. V sobotu ruský útok zasáhl obytný dům v centru Charkova, zraněno bylo 26 lidí.