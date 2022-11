Obnova Ukrajiny je příležitostí pro české firmy. Zástupci země slíbili dobré podmínky | E15.cz

Ukrajina se podle premiéra Petra Fialy (ODS) přihlásila během pondělního jednání českých ministrů v Kyjevě k tomu, že bude vytvářet dobré podmínky pro české podnikatele. Firmy Fiala vyzval po příletu delegace do Prahy k zapojení se do transformace země. "Jsou zde otevřené dveře, je to příležitost, kterou lze využít," konstatoval s tím, že na jaře se sejde komise pro prohlubování spolupráce v průmyslu. Největší poptávka je podle Fialy v odvětví dopravy, zdravotnictví či energetiky včetně jaderné.