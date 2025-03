Rusové se po největším útoku Ukrajiny cítí otřeseni, mluví o příchodu války

Ukrajina v noci na podnikla rozsáhlý dronový úder na ruské hlavní město Moskvu. Místní se cítí otřeseni a mluví o příchodu války do Ruska, cituje jejich reakce agentura AFP. Do útoku považovaného za největší vzdušný úder proti Moskvě a okolí od začátku války v únoru 2022 se zapojilo přes 300 dronů. Podle ruských úřadů zahynuli tři lidé a dalších asi 20 utrpělo zranění.

Ruský režim se snažil civilní obyvatelstvo i přes vojenskou propagandu a odvody vojáků držet stranou od ničivých dopadů války, zejména v metropoli a jejím sousedství.

„Chápete, že to je válka, ale neuvědomujete si to pořádně. Ale nyní skutečně přišla,“ řekla agentuře AFP Světlana, obyvatelka města Ramenskoje asi 40 kilometrů jižně od Moskvy. Ruskou invazi na Ukrajinu podporuje, ale nyní přišla o pocit bezpečí. Dron v jejím městě poškodil bytový dům. „Ano, šili jsme kamuflážní sítě, shromažďovali humanitární pomoc a doprovázeli jsme vojáky, ale stále jsme si to neuvědomovali. Teď to přišlo,“ popsala.

Elektrikář Andrej žije ve 12. patře poškozeného domu. „Moje šestiletá dcera u mě spala a kvůli hluku se probudila s brekem,“ sdělil.

„Teď nám ani nepřichází na mysl, že by dnešní noc mohla být klidná. Je to děsivé,“ uvedla 21letá Olga pracující v sektoru informačních technologií a žijící v domě naproti zasažené budovy. Poté, co ji vzbudilo burácení, vyběhla v pět ráno na ulici. „Lidé mají v očích strach,“ řekla. „Nevíme, co v takových situacích dělat,“ uvedla. Rusko na rozdíl od Ukrajiny občany v hlavním městě a jeho předměstích před přicházejícími útoky nevaruje.

Občané zasažených obcí jsou k možnému dojednání příměří mezi Ruskem a Ukrajinou skeptičtí. „Podle mého názoru tento útok nebude posledním,“ řekl penzista Sergej a zkritizoval Ukrajinu a její evropské podporovatele.

Obyvatelka domu sousedícího s tím, který byl zasažen, cítí frustraci. „Nevěřím, že bude mír. Proč se nemůžou dohodnout? Proč ne? Nad čím přemýšlejí?“ ptala se.