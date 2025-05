Z lyžařských vosků k multimilionovému obratu. Třetí generace vede Sprint jiným směrem

Ve čtyřiadvaceti letech se Jan Weisshäutl znenadání ocitl v čele rodinné firmy Sprint. Jeho otec, zakladatel byznysu s hlubokými kořeny sahajícími až k dovozu norských lyžařských vosků v 50. letech, náhle zemřel. „Nešlo o plánované předání. Jen jsem se snažil, aby firma fungovala dál,“ vzpomíná Weisshäutl v rozhovoru pro FLOW. Dnes, po dvanácti letech, stojí Sprint na ročním obratu 270 milionů korun, působí v šesti zemích a meziročně roste o desítky procent.

Růst navzdory počasí

Když firmu přebíral, byla výrazně závislá na zimní sezoně. „Žili jsme z předpovědi počasí. Dobrá zima znamenala zisk, špatná zima ztrátu,“ říká Weisshäutl. Klíčem k růstu se stala diverzifikace portfolia: Firma dnes distribuuje nejen zimní výbavu, ale také značky zaměřené na běh, outdoor a na kemping. Nově zastupuje i brazilskou značku udržitelných tenisek Cariuma.

Generační výměna

Převzetí firmy proběhlo za neobvyklých okolností. „Otec mě k podnikání směroval nenápadně, podobně jako ke sportu. Nikdy mě do ničeho netlačil,“ popisuje. Zatímco v řadě jiných firem generační výměna selhává, ve Sprintu zůstávají i původní společníci. „Máme štěstí, že funguje oboustranná důvěra. Starší generace nám předává zkušenosti, my přinášíme nový pohled,“ vysvětluje.

Se svou manželkou, která má ve firmě na starosti HR, si kvůli prolínání práce a osobního života najali koučku. „Pomáhá nám nastavit hranice a přechodové rituály. Jinak se i večer při večeři snadno začneme bavit o firmě,“ říká. Sám prý neví, zda by vedení firmy přál i svým dětem. „Bude záležet na nich. Není to jednoduchá cesta.“

Ze sportovní vášně k profesionálnímu distribučnímu byznysu

Sprint je dnes B2B distributorem sportovního zboží pro Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a pro pobaltské země. Roste rychleji než trh, rozšiřuje sortiment a staví na partnerstvích, například s Jizerskou padesátkou či svazem běžeckého lyžování. Přímý prodej koncovým zákazníkům tvoří jen desetinu obratu.

Podle Weisshäutla pomohla firmě také konsolidace trhu: „Přežijí jen distributoři, kteří mají víc značek, víc trhů a určitou úroveň profesionality.“ I proto si Sprint pečlivě vybírá značky, které do portfolia zapadají nejen obchodně, ale i hodnotově.

Obavy z Trumpa a přetlaku zboží

Mezinárodní nejistota ale firmu nepřímo zasahuje. „Trumpova politika a cla mohou ohrozit naše dodavatele, protože USA jsou pro ně klíčový trh. Přebytečné zboží by se pak přesunulo do Evropy a způsobilo cenovou spirálu,“ vysvětluje Weisshäutl s tím, že by to mohlo výrazně snížit profitabilitu napříč odvětvím.

Co dalšího ve videu zazní:

Proč se Sprint zcela odpoutal od závislosti na zimní sezoně.

Jak vznikl první obchod výměnou vosků za jablonecké sklo.

Proč se do výběru značek zapojují i osobní sympatie a ambasadoři.

Jak si firma udržuje loajalitu zaměstnanců a proč je vyhledávaná i lidmi z korporátů.

Jak Sprint definuje vlastní hodnoty: týmovost, kuráž, vytrvalost.

Proč se dnes sport prolíná s módou – a co to znamená pro byznys.

Jaké výhody a nástrahy má, když partneři vedou firmu společně.

