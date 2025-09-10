Aktualizováno: ONLINE: Polsko je po narušení vzdušného prostoru nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli. Ráno se mimořádně schází polská vláda.
„Je to akt agrese, který představoval skutečné ohrožení bezpečnosti našich občanů,“ zdůraznilo operační velitelství polské armády. Uvedlo, že v souvislosti s ruskými útoky na Ukrajinu v noci na dnešek nastalo „bezprecedentní“ narušení polského vzdušného prostoru. Již dříve v noci vojáci oznámili, že proti některým bezpilotním prostředkům byly použity zbraně. „Část dronů, které vnikly do našeho vzdušného prostoru, byla sestřelena,“ uvedlo velitelství s tím, že se snaží nalézt místa, kam trosky dopadly.
Zprávy ze dne 10. září 2025
Lipavský nemá informace o tom, že by se narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony dotklo českých občanů. Vládu bude o situaci informovat.
Fotografie z místa dopadu dronů v Polsku
Pokud se potvrdí informace, že polský vzdušný prostor narušily ruské drony, NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj, uvedl Metnar (ANO).
Polsko je podle Tuska nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války
Polsko je nyní nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, ale v tuto chvíli není důvod tvrdit, že země je ve válečném stavu, uvedl dnes podle agentury Reuters polský premiér Donald Tusk. Polské vedení je podle Tuska s ohledem na noční narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odhodláno jednat jako „jedna pěst“ a konzultuje se spojenci posílení polské protivzdušné obrany.
V noci na dnešek Polsko podle Tuska sestřelilo asi čtyři drony a průniků do svého vzdušného prostoru zaznamenalo 19, přičemž velká část z těchto bezpilotních letounů přiletěla z Běloruska.
Nemáme potvrzeno, že průniky ruských dronů do polského vzdušného prostoru byly úmyslné, řekl litevský ministr zahraničí, zdůraznil odpovědnost Ruska.
Polsko v noci na dnešek sestřelilo asi čtyři drony, průniků do svého vzdušného prostoru zaznamenalo 19, část z Běloruska, uvedl premiér Tusk.
Noční útok, který zasáhl Polsko, zřejmě ministři dnes proberou na pravidelném zasedání vlády. Hladík čeká debatu NATO o změně perimetru ochrany.
Běloruská armáda tvrdí, že sestřelila část dronů, které v noci na dnešek narušily vzdušný prostor země. Na vývoj upozornila Polsko i Litvu.
Incidenty s ruskými drony jsou podle Nawrockého bezprecedentním okamžikem v historii NATO. Zvažuje aktivaci 4. článku smlouvy NATO o konzultacích.
Slovensko považuje vniknutí dronů do polského vzdušného prostoru za vážnou eskalaci, řekl šéf diplomacie Blanár. Polsku vyjádřil solidaritu.
Noční ruský dronový útok, který zasáhl i území Polska, je podle premiéra Petra Fialy (ODS) testováním obranyschopnosti zemí Severoatlantické aliance (NATO).
Polský premiér Donald Tusk dnes kvůli situaci uspořádal mimořádné zasedání vlády.
Trosky jednoho ruského dronu poškodily obytný dům v obci Wyryki na východě Polska nedaleko hranic Běloruska i Ukrajiny.
Vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru je nepřijatelné, uvedl na X Macron. V bezpečnosti spojenců nebudeme dělat kompromisy, zdůraznil.
Ukrajina poskytne Varšavě údaje o útoku, při němž ruské drony narušily polský vzdušný prostor, uvedl Zelenskyj. Nabídl i pomoc se systémem varování.
Šéfka komise v europarlamentu odsoudila narušení polského nebe ruskými drony
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v projevu před europoslanci odsoudila nebezpečné a bezprecedentní narušení polského a tím i evropského vzdušného prostoru ruskými drony. Evropská unie je s Polskem plně solidární, dodala von der Leyenová, na její slovůa poslanci reagovali potleskem.
Narušení vzdušného prostoru Polska je jasným důkazem, že válka rozpoutaná Ruskem se bezprostředně dotýká všech zemí v regionu, uvedla Černochová.
Noční události jsou drsnou připomínkou toho, že bezpečí jednoho je bezpečím všech, řekl šéf Evropské rady Costa k dronům v polském vzdušném prostoru.
Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít, uvedl Fiala. ČR podle něj stojí za Polskem jako spojencem v první linii.
NATO podle Lipavského musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na svých hranicích. Ministr také vyzval k silnějším protiruským sankcím.
NATO úzce konzultuje situaci s Varšavou, uvedl mluvčí aliance
Severoatlantická aliance úzce konzultuje aktuální situaci po nočním dronovém útoku s Polskem a generální tajemník Mark Rutte je v kontaktu s vedením země. Podle agentury Reuters to dnes uvedl mluvčí aliance. Velvyslanci členských zemí budou dnes dopoledne o reakci spojenců na noční incident hovořit na pravidelném jednání v Bruselu, dodal.
Podle aliančního zdroje agentury polský vzdušný prostor narušilo šest až deset ruských dronů a to bylo to poprvé, co spojenecké síly zasahovaly při narušení vzdušného prostoru členské země.
Tusk: Polský vzdušný prostor v noci na dnešek narušil velký počet ruských dronů
Polský vzdušný prostor v noci na dnešek narušil velký počet ruských dronů, potvrdil dnes ráno na X polský premiér Donald Tusk. Ty, které představovaly přímé nebezpečí, byly sestřeleny, uvedl také a doplnil, že je v neustálém kontaktu se spojenci a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Na ochranu polského vzdušného prostoru dnes startovaly i spojenecké letouny.