Putin je stejný jako Hitler, říká nejbohatší Čech na Ukrajině Fiala | E15.cz

Kvůli válce přišel o desítky milionů dolarů. Jeho zaměstnanci jen se štěstím přežili masakr v Buči. Nejbohatší Čech na Ukrajině Tomáš Fiala se přesto nechystá nikam utíkat. „Svůj byznys jsem budoval od nuly 25 let. Myslím, že by byla škoda to teď pustit,“ říká šéf investiční společnosti Dragon Capital. V rozhovoru s deníkem E15 popisuje život v rozvrácené zemi a jak se jí snaží pomoci porazit Rusko.

Jak to teď vypadá v Kyjevě, můžete přiblížit tamní atmosféru?

V březnu tady zůstal pouze jeden milion obyvatel ze čtyř milionů. Teď už jsou to skoro tři miliony. Skoro všechno funguje, lidé si zvykají na život a práci během války. Řekl bych, že většina z nich věří ve vítězství a přeje si, aby Ukrajina vedla válku až do konce a osvobodila všechna území, která ztratila po 24. únoru. Vědí, že nějaké příměří s Rusy teď nemá smysl. Nejdřív je nutné eliminovat jejich vojenské možnosti natolik, aby se stejná situace neopakovala.

Ekonomické následky jsou ovšem velké. Hrubý domácí produkt klesl asi o 35 procent a skoro 40 procent lidí ztratilo práci.

Jaký měla válka dopad na vaše firmy a podařilo se vám už byznys opět nastartovat?

V prvních dnech války jsem organizoval převoz našich lidí do západní části země. Na Ukrajině podnikám primárně ve dvou oblastech. První je investiční bankovnictví a obchod s cennými papíry. V tom pokračujeme prakticky bez přestávky celou válku, pouze jsme přemístili kancelář z Kyjeva do Lvova. Druhou oblastí jsou investice do nemovitostí. Tam to bylo samozřejmě trochu složitější a na začátku invaze jsme museli všechny aktivity pozastavit. Zhruba od poloviny března se ale všechno opět rozjelo. Na začátku dubna jsem se fyzicky vrátil do Kyjeva a teď naše firmy působí na 50 až 85 procentech úrovně před válkou.

Dokážete vyčíslit ztráty?

Přišli jsme o tři průmyslové budovy v Kyjevské oblasti, konkrétně v Buče, Stojance a Hostomelu. Rusové je ostřelovali hned na začátku invaze a celé shořely. Ta v Hostomelu měla deset tisíc metrů čtverečních a byla pronajata společnosti Unilever, která tam provozovala továrnu na výrobu čajů. Celková ztráta činí kolem 60 milionů dolarů (téměř 1,5 miliardy korun – pozn. red.). Sklad v Buči už jsme opravili a znovu pronajali.