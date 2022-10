Putin dělá chyby. Navzdory útokům mu chybí munice i zásoby, tvrdí ředitel britské zpravodajské služby | E15.cz

Ruský prezident Vladimir Putin se při vedení války na Ukrajině dopustil strategických chyb, a to i proto, že jeho vedení je prakticky neomezené. V projevu to podle britských médií uvede ředitel britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming. Navzdory masivním pondělním útokům na ukrajinská města podle něj ruským silám chybí munice i zásoby, a Ukrajincům se daří zvrátit počáteční úspěchy Moskvy. Pokud by chtělo Rusko splnit své hrozby o použití jaderných zbraní, viděla by snad Británie nějaké náznaky, řekl dnes také Fleming BBC.