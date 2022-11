Špičky ruské armády jednaly o použití jaderné zbraně | E15.cz

Ruští vojenští velitelé v říjnu probírali možnost použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině, napsal list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje v americké vládě. Ruský prezident Vladimir Putin, který má jediný pravomoc o jejím použití rozhodnout, se jednání nezúčastnil. Bílý dům zprávu NYT odmítl komentovat, zopakoval pouze, že nevidí žádné náznaky toho, že by se ruská armáda chystala jadernou zbraň použít.