Rusko zaútočilo na energetickou infrastrukturu na východě Ukrajiny, uvedl Kyjev
Rusko v noci na pátek podniklo rozsáhlé údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle agentury Reuters to oznámilo ukrajinského ministerstvo energetiky. Terčem 381 ruských dronů a 35 raket se staly Charkovská a Poltavská oblast na východě země, kde jsou klíčová plynárenská zařízení.
Ukrajinské úřady zatím neinformovaly o podrobnostech útoku ani o konkrétních škodách. Největší ukrajinská soukromá energetická společnosti DTEK nicméně oznámila, že v Poltavské oblasti pozastavila provoz v několika plynárenských provozech.
„V noci nepřítel opět zaútočil drony a střelami na energetickou infrastrukturu DTEK Oil & Gas. Následkem tohoto útoku byl provoz řady plynárenských zařízení v Poltavském regionu zastaven,“ uvedla společnost na síti X.
Agentura Reuters napsala, že Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské vojenské invazi, před nadcházející zimou z obav z přerušení domácích dodávek zvýšila dovoz plynu. Agentura také poznamenala, že s blížící se zimou Rusko zintenzivňuje útoky na ukrajinský energetický sektor, což už v několika regionech vedlo k dlouhodobým výpadkům elektrické energie. Ve středu ruské drony přerušily dodávky elektřiny do Černobylské jaderné elektrárny, kde se při havárii v roce 1986 roztavil reaktor. Zásobování proudem energetici ve čtvrtek obnovili.