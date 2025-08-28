Aktualizováno: Ruský útok na Kyjev má nejméně 15 obětí, Západ odsuzuje Moskvu
Počet obětí v Kyjevě, který Rusko během noci napadlo raketami, řízenými střelami a drony, nadále stoupá, nejnověji úřady informovaly o 15 zabitých, včetně čtyř dětí. V sutinách pokračuje pátrání po pohřešovaných. Zatímco Moskva hovoří o zásahu zbrojovek a vojenských letišť vysoce přesnými zbraněmi dalekého dosahu, západní představitelé odsuzují ruskou brutalitu v době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží ukončit již čtvrtým rokem pokračující válku Ruska proti Ukrajině, zatím bez hmatatelného výsledku.
Útoky jsou podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jasnou odpovědí Ruska všem, kdo po týdny a měsíce vyzývali k příměří. Ukrajinské drony zasáhly další dvě ruské rafinérie i ruskou vojenskou loď v Azovském moři.
„Rusko si vybírá balistické rakety místo jednacího stolu. Vybírá si pokračovat v zabíjení místo ukončení války,“ napsal na síti X Zelenskyj v reakci na útok na Kyjev. Je podle něj čas na nové a tvrdší sankce vůči Rusku. Vyzval také k jasné reakci země, jako jsou Čína a Maďarsko.
„Ruské ozbrojené síly pokračují v úderech proti vojenským a s vojskem spjatým cílům. Současně s tím Rusko zachovává zájem o pokračování vyjednávacího procesu, aby právě politickými a diplomatickými prostředky dosáhlo cílů, které si stanovilo,“ prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
Ukrajinský server RBK-Ukrajina označil prohlášení Putinova mluvčího za mimořádně cynické.
Mezi zraněnými, z nichž tři desítky skončily v nemocnicích, je podle úřadů deset dětí od sedmi do 17 let. Při útoku podle ministra vnitra Ihora Klymenka jedno dítě zahynulo na místě, další podlehly zraněním v nemocnici. Rozsáhlé nálety poničily řadu obytných domů v několika čtvrtích města. Z trosek se podle ministra podařilo vyprostit tři živé, deset lidí je pohřešováno.
Rusko proti Ukrajině v noci vyslalo 598 dronů, dvě rakety Kinžal, které Rusko označuje za hypersonické, devět raket Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23, 20 střel s plochou dráhou letu Ch-101, vypouštěné ze strategických bombardérů. Obráncům se podařilo zničit 563 dronů, jednu raketu Kinžal, sedm raket Iskander-M/KN-23 a 18 střel Ch-101, oznámilo ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana za daných okolností udělala vše, co bylo v jejích silách, zdůraznil mluvčí letectva Jurij Ihnat.
Putin zabíjí děti a civilisty a ničí naděje na mír, uvedl po útoku na Kyjev britský premiér Keir Starmer. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil noční útok za barbarský. Pobouření vyjádřila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která přislíbila další sankce proti Rusku. Ruský útok na facebooku odsoudil šéf české diplomacie Jan Lipavský jako „ohavné ruské pohrdání mírovými jednáními“.
„Přesný úder zničil budovu v sousedství zastoupení Evropské unie. Tlaková vlna vážně poškodila naši budovu a také bytový dům, kde bydlí mnoho mých kolegů. Všichni jsou naštěstí v bezpečí. Ale jsou otřeseni a zděšeni,“ napsala na facebooku velvyslankyně EU na Ukrajině Katarína Mathernová. „Válka se přímo dotkla Evropské unie,“ dodala.
Ruský útok poškodil energetická zařízení v několika regionech a vedl k místním výpadkům elektrického proudu. Útok na kritickou infrastrukturu ve Vinnycké oblasti v centrální části země připravil o dodávky elektřiny 60.000 odběratelů ve třech desítkách obcí. Ruské útoky zasáhly železniční infrastrukturu a vozový park rychlostních vlaků Intercity a způsobily mnohahodinová zpoždění.
Ukrajinské drony v noci na čtvrtek podle médií napadly dvě ruské rafinérie, v Krasnodarském kraji a Samarské oblasti, ve kterých vypukly požáry. Drony podle ukrajinské vojenské rozvědky HUR také zasáhly ruskou korvetu v Azovském moři, kterou donutily k odplutí, než mohla odpálit střely s plochou dráhou letu Kalibr proti Ukrajině. O útoku na rafinérie informoval také velitel jednotky ukrajinských dronů, které v uplynulých dnech zasáhly ropovod Družba a přerušily tak dodávky ruské ropy na Slovensko a Maďarsko; ty byly dnes znovu obnoveny. Maďarsko v reakci zakázalo dotyčnému veliteli, který je podle médií maďarské národnosti, vstup do země a do celé schengenské zóny volného cestování, napsal na X šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na dnešek zničilo 102 ukrajinských dronů nad sedmi regiony, včetně anektovaného Krymu, jakož i nad Černým a Azovským mořem.
Ukrajina se čtvrtým rokem brání Rusku ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Kyjev se opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, při jednom z nejhorších na konci července zemřelo 31 lidí.