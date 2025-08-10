Ruský útok na nádraží a kliniku v Záporoží si vyžádal až 19 zraněných
Rusko v neděli zaútočilo na ukrajinské Záporoží řízenými leteckými bombami, které zasáhly mimo jiné autobusové nádraží a univerzitní kliniku. Podle serveru The Kyiv Independent si útok vyžádal nejméně 19 zraněných.
Ruské útoky zasáhly obytné oblasti, autobusové nádraží a univerzitní kliniku, uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí na síti X.
Nejméně 19 lidí bylo při útoku zraněno, uvedl šéf správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Věk obětí se pohybuje od 24 do 77 let a všechny jsou v lékařské péči, napsal server s odvoláním Fedorova, který útok označil za teror. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí nejprve informovalo o nejméně 12 zraněných.
Záchranáři pátrají po dalších obětech, které mohly zůstat pod troskami.