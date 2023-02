Tanky, děla, letadla, vojáci. Česká armáda posílí ve všech směrech | e15.cz

V listopadu roku 2014 generál Libor Štefánik, tehdejší velitel vzdušných sil, způsobil dost velké pozdvižení. Ve vysílání Českého rozhlasu poměrně jasně řekl, že čtrnáct pronajatých supersoniků Gripen včetně dvou cvičných nestačí a jejich počet by měl stoupnout minimálně na dvacet.

„Musíme reflektovat situaci, která je ve světě a která se dramatizuje. Není čas zavírat oči před tím, co nás v budoucnu může čekat. Situace ve světě se nebude zklidňovat, to je pouze sen,“ akcentoval tehdy Štefánik celkem zřetelně to, o čem se potichu mluvilo dlouhodobě. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) vojákům téměř nic nekupoval, peníze pouze „spořil“ a obranný rozpočet se propadl na historické minimum. V roce 2014 činil pouhých 0,96 procenta HDP.

Stropnický tak musel rychle uchlácholit generální štáb. Vydal vyjádření, že se Štefánik v rádiu vlastně jen nahlas zasnil a nikomu o tom předtím neřekl: „Jedná se pouze o interní úvahy a vize do budoucna velitele vzdušných sil. V této chvíli ani v nejbližších letech není tato otázka na pořadu dne.“

Gigantická potřeba materiálu

Nicméně po osmi letech od této „komunikační nepříjemnosti“ se situace radikálně změnila. A to nejen u onoho nazdvukového letectva. Ruská agrese na Ukrajině a její průběh totiž většině stratégů a armádních plánovačů připomněly, že po desetiletích expedičních misí stojících na mobilních jednotkách specialistů, a především lehčí útočné technice se vrací doba mohutných a těžkých armád určených prioritně k obraně. Ty potřebují mít v týlu velké zásoby lidské síly, techniky, munice a náhradních dílů.

Ostatně už loni v září to velmi výstižně shrnuli bezpečnostní insideři na konferenci konající se v předvečer ostravských Dnů NATO: ruská agrese ukázala „gigantickou“ materiálovou náročnost, a tedy potřebu vytvářet obrovské zásoby všeho druhu.

Vedení české armády a ministerstva obrany se proto loni začala připravovat a aktualizovat strategické plány a koncepci výstavby. Jakým směrem se teď modernizace vydá, ukázala právě budoucnost supersonických vzdušných sil. Už se nemluví o čtrnácti letounech. A nemluví se dokonce ani o dvacítce strojů. Rezort otevřeně řekl, že vyjednává o pořízení rovnou čtyřiadvaceti bojových letadel F-35 Lightning.

Více a více zbraní

Pokud zůstaneme u vzdušných sil, rozrůst by se mělo i vrtulníkové letectvo na základně u Náměště nad Oslavou. Poté co bylo v roce 2019 nakoupeno dvanáct vrtulníků americké platformy H-1 z dílen Bell Helicopter za 17,6 miliardy korun, se loni jejich finální počet rozšířil na dvacet. K novým vrtulníkům totiž česká armáda dostane ještě osm starších z Havaje jako dar od Spojených států.

Poměrně citelné zvýšení počtu pak proběhlo i v procesu modernizace dělostřelectva. Na podzim roku 2021 podepsalo ministerstvo obrany bez soutěže zakázku na 52 francouzských houfnic Caesar za 8,52 miliardy korun. Samohybné zbraně na podvozku Tatra mají nahradit zastaralou technologii Dana. Její největší potíží je, že nesplňuje parametry moderního dělostřelectva a závazek České republiky v Severoatlantické alianci – totiž mít ve výzbroji houfnice s dostřelem čtyřicet kilometrů.

Loni v září ministerstvo obrany oznámilo, že francouzský výrobce, společnost Nexter Systems, přišel s nabídkou dodat dalších deset caesarů. Dodatek k původní smlouvě za 1,77 miliardy korun pak vznikl loni v prosinci. To znamená, že do roku 2026 by česká armáda měla mít k dispozici rovnou 62 nových samohybných houfnic.

Dvojnásobek tanků

A k velmi zajímavým číselným operacím došlo letos také u 7. mechanizované brigády. Její hlavní výzbrojí jsou bojová vozidla pěchoty a tanky. A právě tankové vojsko nabobtná. Impulzem byly dodávky uložených tanků T-72M1 na Ukrajinu, za něž Česká republika dostane od Berlína patnáct starších strojů Leopard 2A4 včetně jednoho vyprošťovacího vozidla.

Na tuto dohodu by pak mohl navázat i regulérní nákup až padesáti (nejčastěji se mluví o pětačtyřiceti) nových tanků Leopard 2A7. Po tomto obchodu by měly projít modernizací na úroveň 2A7 i všechny darované stroje a ve výsledku by tak české ozbrojené síly měly tankové vojsko o síle šedesáti tanků. A to je dost razantní rozdíl oproti současnému stavu. Dnes se totiž česká armáda může spolehnout jen na třiatřicet pásových obrněnců T-72M4CZ. Ty navíc velmi rychle zastarávají a kvůli značně „originální“ modernizaci, jíž v minulosti prošly, je stále složitější držet je na úrovni současných západních standardů.

Kde brát lidi

Zatímco techniku je možné nakoupit za peníze, kterých by mělo podle politických slibů přibývat hodně a rychle, velká neznámá visí nad počtem samotných vojáků. K 1. lednu letošního roku sloužilo v české armádě necelých 23 tisíc mužů a žen. Cílem přitom je, aby k 1. lednu 2025 bylo toto číslo nejméně 27 245 a v roce 2030 pak rovných třicet tisíc vojáků z povolání. Nábor ale nejde podle představ generálního štábu. Řada lidí z vojska odchází, a tak třeba za poslední rok činil čistý přírůstek jen 269 lidí.

Přitom už v Koncepci výstavby Armády ČR schválené vládou v roce 2019 se píše: „Dosahování požadovaných schopností zabezpečí doplňování o zhruba 2400 nových vojáků ročně, což pokryje nejen odchody z aktivní služby, ale bude produkovat čistý meziroční nárůst o zhruba 800 až 900 vojáků z povolání.“ I proto na letošek ministerstvo nachystalo změny v náboru.

Některé vize jsou tak zatím jen na papíře, jiné už probíhají. Česko není ničím výjimečné, ruská agrese připomněla celému západnímu světu, jak důležitá je a bude obrana vlastního teritoria. A že se na to dlouhá léta zapomínalo.

Autor je členem redakce Reportérů ČT