Leopardy pro Česko budou dodány na jaře, uvedl šéf německé zbrojovky Rheinmetall | E15.cz

Náhrada za zbrojní pomoc válkou zasažené Ukrajiny v podobě tanků Leopard bude České republice a Slovensku dodána v průběhu dubna či května, uvedl pro magazín Stern šéf německé zbrojovky Rheinmetall Armin Papperger . Česko by v rámci takzvané kruhové výměny mělo obdržet 14 tanků, Slovensko 15. Už v prosinci obdržela každá z obou zemí po jednom kusu . Německo mezitím čelí stále většímu tlaku, aby leopardy dodávalo na Ukrajinu, nebo aby alespoň povolilo jejich reexport ze třetích zemí.

„Tyto tanky patří spolkové vládě. Může s nimi dělat, co chce,“ zdůraznil Papperger. Rheinmetall podle něj do konce března opraví 29 bitevních tanků Leopard 2A4, které jsou určeny k dodání na Slovensko a do Česka. Mluvčí koncernu mediálnímu domu RND řekl, že těchto 29 tanků bude připraveno v dubnu či květnu.

Německá vláda zorganizovala část své vojenské pomoci Ukrajině jako výměnu s východními partnery v NATO. Tyto země Ukrajině posílají zbraně sovětské výroby a za to mají dostat moderní náhradu z Německa, připomněl magazín.

Šéf Rheinmetallu nedávno vyvolal rozruch výrokem, že oprava leopardů ze skladů koncernu zabere téměř rok. Nyní vysvětlil, že někteří lidé „špatně pochopili důležité věci“. „Mluvil jsem o 22 leopardech, které jsou Rheinmetallu a patří Rheinmetallu. Na tom trvám, ty nebudou hotové před koncem tohoto roku,“ řekl Papperger. Ke stavu této techniky dodal: „Část těchto tanků tu stála deset let s otevřeným poklopem, uvnitř jsou plesnivé.“

Mluvčí koncernu k těmto 22 tankům RND řekl, že jejich dodání bude možné na konci tohoto roku nebo počátkem roku příštího. Kromě nich tu bude 29 tanků, na kterých se pracuje pro projekty kruhových výměn, potvrdil. „Tanků Leopard 1 bychom mohli připravit 88,“ dodal mluvčí. Dohromady je podle něj možné dát k dispozici 139 tanků Leopard.

Německý ministr obrany Boris Pistorius řekl televizi ZDF, že brzy bude hotovo prověřování disponibility moderních tanků Leopard 2. O ně usiluje Ukrajina a několik evropských zemí v čele s Polskem na Německo naléhá, aby je uvolnilo. Podle Pistoriuse je inventura předpokladem pro to, „aby, když bude vysloven souhlas, což se možná stane v příštích dnech, abychom pak také mohli rychle konat, provádět výcvik a poskytnout útvary“.

Boris Pistorius: „V otázce možného dodání německých tanků Leopard ukrajinské armádě zatím nenastala žádná změna.“

Pistorius znovu zdůraznil, že rozhodnutí o dodávkách jsou přijímána v úřadu kancléře. Poukázal na to, že Německo má jakožto země disponující tanky Leopard zvláštní odpovědnost. Německá vláda přitom svou opatrnost v poskytování leopardů zdůvodňuje zvažováním eskalačních rizik a nutnou mezinárodní koordinací.

Tanky Leopard dodá Ukrajině i Polsko

Rotu tanků Leopard 2 dodá Ukrajině v rámci mezinárodní koalice také Polsko, uvedl v lednu polský prezident Andrzej Duda. „Ukrajina se musí ubránit. Neubrání se však bez naší podpory,“ uvedl Duda. Ten se v lednu setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, který za polské gesto projevil vděčnost.

„Bude předána rota tanků Leopard v rámci budované koalice. Protože, jak víte, musí být splněna také řada formálních požadavků, udělení souhlasu a tak dále, které jsou zapotřebí, ale především chceme, aby to byla mezinárodní koalice,“ řekl Duda podle televize Polsat.