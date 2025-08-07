Trump se chce osobně sejít s Putinem, schůzka by mohla být už příští týden
Americký prezident Donald Trump se chce osobně sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, píše list The New York Times (NYT). Schůzka by se podle dvou zdrojů, na které se deník odvolává, mohla uskutečnit už příští týden. Následovat má jednání obou prezidentů s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským. Trump to podle NYT v telefonátu sdělil evropským lídrům. Samotný Trump později novinářům řekl, že je dobrá šance, že se schůzka s Putinem uskuteční velmi brzy.
S Putinem v Moskvě o možném příměří ve válce na Ukrajině jednal Trumpův zmocněnec Steve Witkoff. Šéf Bílého domu dal krátce poté najevo přesvědčení, že jednání přineslo velký pokrok.
Bílý dům ve středu uvedl, že zájem o schůzku s Trumpem vyjádřilo Rusko. Americký prezident je podle mluvčí Karoline Leavittové otevřený setkání s Putinem a Zelenským. „Je tu dobrá šance, že se setkání uskuteční velmi brzy,“ řekl SELČ Trump na dotaz novinářů ohledně osobního jednání s Putinem. Žádné konkrétní datum nezmínil.
Trump v loňské předvolební kampani opakovaně sliboval, že válku na Ukrajině, kterou před třemi a půl roky zahájilo Rusko, ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že je to složité; prohlásil také, že s Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi.
Chystaná schůzka by podle NYT nebyla za účasti žádného z evropských lídrů, což podle jednoho ze zdrojů evropští představitelé zřejmě akceptovali. Zatím ale není jisté, zda s Trumpovými plány souhlasí Putin či Zelenskyj.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio pak v rozhovoru s televizí Fox Business řekl, že neví, jestli se setkání Trumpa s Putinem uskuteční příští týden. Záleží na tom, jakého pokroku se oběma stranám podaří dosáhnout. Zároveň podotkl, že by oba prezidenti v příštích dnech mohli hovořit telefonicky, žádné datum ale ještě nebylo stanoveno.
Ukrajinský prezident ve čtvrtek s Trumpem hovořil při stejném telefonátu jako evropští lídři a poté uvedl, že Ukrajina se shoduje se svými partnery, že válka musí skončit a že je potřeba dosáhnout „trvalého a spolehlivého míru“.