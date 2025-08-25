Trump uvedl, že s Putinem hovořil o jaderném odzbrojení. Nejprve je ale potřeba ukončit válku
Americký prezident Donald Trump hovořil se svým protějškem Vladimirem Putinem o jaderném odzbrojení. Telefonický rozhovor se podle Trumpa uskutečnil v minulých dnech, tedy již po jeho schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry v Bílém domě 18. srpna, píše agentura Reuters. Nejprve je podle Trumpových slov ale nutné ukončit válku na Ukrajině.
„Každý rozhovor, který s ním vedu, je dobrý rozhovor. Potom ale, bohužel, na Kyjev nebo někam jinam spadne bomba a já se kvůli tomu hodně rozzlobím,“ odpověděl dnes podle agentury AFP Trump novinářům v Oválné pracovně na otázku, jak telefonát s Putinem probíhal.
Ke schůzce Putina a Zelenského, jejíž konání Trump oznámil po jednání s Putinem na Aljašce tento měsíc, uvedl, že jestliže se nesetkají, bude to mít důsledky. Neupřesnil však jaké důsledky. Na otázku novinářů, proč Putin jeví mizivou ochotu se Zelenským osobně setkat, Trump podle AFP odpověděl: „Protože ho nemá rád“.
Trump také uvedl, že neprojednával žádné konkrétní bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, zároveň podle Reuters potvrdil závazek Spojených států k podpoře Ukrajiny. Podle agentury dále řekl, že USA již kvůli Ukrajině neutrácejí žádné peníze a že místo s Ukrajinou nyní jednají se zeměmi NATO, které americké zbraně pro zemi bránící se ruské agresi nakupují.