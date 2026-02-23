Kabátek končí jako ředitel VZP. Ztratil moji důvěru, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch
- VZP odvolala ředitele Zdeňka Kabátka, který vedl pojišťovnu od roku 2012, a novým ředitelem se stal Ivan Dušek, Kabátkův dosavadní náměstek.
- Po volbách došlo k obměně správní rady VZP, z 30 členů zůstalo 5 míst neobsazených.
- VZP hospodařila s více než 560 miliardami korun a loni skončila se schodkem 5,3 miliardy korun.
Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) dnes odvolala ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Místo něj zvolila jejím ředitelem Kabátkova dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova. Novinářům to po jednání řekl Kamal Farhan (ANO), nově zvolený předseda správní rady, jejíž složení se obměnilo po volbách.
Ze 30 členů správní rady zdravotní pojišťovny volí Sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili 15 členů, pět míst zůstalo neobsazených. Zvoleni nebyli čtyři nominanti opozice a neobsazené je místo připadající vládním Motoristům. „Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba,“ řekl Farhan.
Důvody pro odvolání ředitele VZP Kabátka jsou podle předsedy správní rady hlavně reputační. Neznamená to, že pojišťovna špatně hospodaří.
Rodle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ztratil jeho důvěru, zmínil například opakované zásahy policie v pojišťovně. Pro Kabátkovo odvolání podle ministra byli i zástupci opozice ve správní radě VZP. Vojtěch to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády.
„Rozhodnutí bylo velmi jednoznačné, drtivá většina, očividně včetně opozičních, byla pro odvolání pana ředitele Kabátka a volbu jeho nástupce pana Duškova,“ řekl Vojtěch. Kabátek udělal podle něj spoustu dobré práce. „S tímto škraloupem ale nemůže pokračovat v čele VZP,“ dodal.
Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun. Působí v něm šest zdravotních pojišťoven, z nichž je VZP s 60 procenty pojištěných občanů největší. Hospodaří se zhruba 300 miliardami korun. Loni bylo její hospodaření schodkové, podle předběžných údajů skončilo se schodkem 5,3 miliardy korun.
Ve funkci od roku 2016
Ve funkci byl Kabátek opakovaně potvrzen. Jeho znovuzvolení v roce 2016 kritizoval tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO), který ho označil za skandální a mluvil o „podrazu“ tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD, nyní SOCDEM), protože bod volby byl na program správní rady zařazený nečekaně. Babiš tehdy Kabátka označil za kontroverzní osobu spojenou s „největším kmotrem českého zdravotnictví“, někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem. „Pana Kabátka považuji za představitele éry českého zdravotnictví, která je protkaná korupcí a úplatky,“ uvedl tehdy Babiš.
Na podzim 2020 byl Kabátek ve funkci opět potvrzen, a to 21 z 26 hlasů, ve správní radě mělo tehdy ANO osm hlasů. Radní se nejprve pokoušeli zvolit ředitele v říjnu, nakonec byli úspěšní až v listopadu. V září 2024 byl zvolen na další čtyři roky. Pro Kabátka tehdy hlasovalo 25 členů třicetičlenné správní rady, pět se zdrželo. Předseda správní rady VZP Tom Philipp (KDU-ČSL), který Kabátka navrhl, tehdy mimo jiné ocenil zvládnutí přílivu uprchlíků z Ukrajiny, kteří dostali přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a většina se registrovala k VZP, nebo nastartování přípravy nového informačního systému pojišťovny.
Kabátek krátce po svém předloňském znovuzvolení varoval, že VZP by se v roce 2027 mohla dostat do problémů, pokud nedojde ke změně na příjmové i výdajové straně a dále bude pokračovat růst výdajů na straně zdravotních služeb. „Tlak na růst výdajů ve zdravotnictví se stále zvyšuje, udržení kýžené rovnováhy je tak rok od roku náročnější,“ řekl k financování zdravotnictví v září 2024.
Podle přehledu platů úředníků za rok 2024, který loni v dubnu zveřejnila organizace Hlídač státu, byl Kabátek s měsíčním příjmem 544.224 korun v první desítce nejlépe vydělávajících manažerů veřejného sektoru.
Premiér Babiš letos v lednu v souvislosti se schválením obměny členů rady VZP řekl, že potvrzení kontinuity ředitele pojišťovny je na nové správní radě pojišťovny. Uvedl, že jim nebude veřejně říkat, co mají dělat.
Zdravotnictví se Kabátek věnoval i v soukromé sféře, zabýval se inženýrsko-investiční činností. Působil rovněž ve správní radě Oborové zdravotní pojišťovny a do roku 2013 zasedal v představenstvu Národního tkáňového centra.