Ukrajina koupí od Francie až 100 letounů Rafale, uvedl Elysejský palác
Ukrajina koupí od Francie až 100 bojových letounů Rafale. Uvedl to Elysejský palác po pondělním podepsání dohody ze strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, napsala agentura AFP. Nákup novinářům potvrdil i ukrajinský prezident Zelenskyj.
Zelenskyj a Macron dohodu podepsali na základně Villacoublay, kam ukrajinský prezident přiletěl dnes dopoledne. Zelenskyj v rozhovoru s novináři podle stanice TF1 Info řekl, že Ukrajina na základě dokumentu objednává 100 bojových letounů Rafale. Krátce poté Elysejský palác informoval, že dokument obsahuje dohodu na nákup až 100 těchto bojových letounů.
Není jasné, zda všechny letouny budou nové výroby. Podle francouzských expertů každopádně dodávka tak vysokého počtu letadel potrvá nejméně několik let. Nákup si také vyžádá náročný výcvik pilotů.
Na konci října švédský premiér Ulf Kristersson oznámil, že Ukrajina podepsala dohodu na nákup 100 až 150 bojových letounů JAS-39 Gripen. Podle agentur se jednalo o předběžnou dohodu.
Pro Zelenského se jedná o devátou návštěvu Francie od začátku války v únoru 2022. Francie podpořila Ukrajinu vojenskými dodávkami, například houfnic Caesar, systému SAMP-T a bojových letounů Mirage2000, píše AFP.