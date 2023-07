EU dá Ukrajině 20 miliard eur na další zbraně | e15.cz

Evropská unie by měla podstatně navýšit fond, z něhož financuje zbraně poskytované členskými zeměmi Ukrajině. Před dnešním jednáním ministrů zahraničí to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Bruselský web Politico s odvoláním na diplomatické zdroje napsal, že by mělo jít až o 20 miliard eur (475 miliard korun). Peníze by měly být určené na období příštích čtyř let a členské státy by se na jejich uvolnění měly shodnout do podzimu.