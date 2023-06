Ukrajinská protiofenziva začne již brzy, soudí expert | e15.cz

Masivní vojenská operace, jejímž cílem je osvobodit všechna Ruskem okupovaná ukrajinská území, se očekává už několik měsíců. Napětí minulý týden přiživil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když v rozhovoru s americkým deníkem Wall Street Journal (WSJ) prohlásil, že „Ukrajina je na zahájení protiofenzivy připravena.“ Zároveň nicméně dodal, že možná potrvá delší dobu, než dosáhne úspěchu, a může si vyžádat těžké ztráty.

Kyjev také již dříve upozornil, že z pochopitelných důvodů nebude začátek svého útoku dopředu ohlašovat, aby se na něj nepřítel nemohl připravit. „Nejde o jednorázovou událost, která začne v určitou hodinu určitého dne slavnostním přestřižením červené pásky,“ napsal na konci května na Twitteru poradce Zelenského Mychajlo Podoljak. Že start bojových operací podléhá přísnému utajení v neděli potvrdil na sociální síti i ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

"Words are very unnecessary

They can only do harm"



(c) Depeche Mode pic.twitter.com/0Ul78wSv9q